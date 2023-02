Charlotte Crosby riposte après avoir été « honteuse de sa mère » pour avoir volé en classe affaires avec un nouveau-né

CHARLOTTE Crosby a répondu après que les fans ont affirmé qu’elle avait honte de sa mère pour avoir volé en classe affaires avec sa petite fille Alba.

La star de Geordie Shore, 32 ans, a voyagé dans le luxe lors de ses premières vacances à l’étranger avec le tot, cinq mois, et son petit ami Jake Ankers.

Charlotte Crosby s’est envolée dans le luxe pour Dubaï avec sa fille Alba[/caption] Instagram

Les fans pensaient que les autres passagers n’étaient pas contents d’avoir un bébé à bord[/caption] Instagram

Ils ont séjourné au cinq étoiles Mandarin Oriental Jumeira[/caption]

Les prix de la classe affaires du Royaume-Uni à Dubaï commencent à partir de 1 190 £ dans chaque sens, ce qui signifie que les parents ont déboursé une petite fortune.

Charlotte a partagé une décharge de vacances de photos du voyage sur Instagram et dans un clip, les fans ont affirmé qu’une femme assise à côté d’eux n’était pas la plus satisfaite.

Le fan a écrit: “La femme est livide, elle a réservé la classe affaires et il y a un bébé qui perturbe sa lecture.”

Un autre a convenu: “Oui, je le pensais aussi.”

Un troisième a déclaré: “Cela ressemblait au regard que donne ma grand-mère quand quelqu’un sort un appareil photo. Elle déteste qu’on la prenne en photo.

Mais Charlotte a rapidement agi pour les rassurer qu’il n’y avait pas de brouille et que la femme était en fait vraiment gentille.

Elle a commenté: “Aw non, honnêtement, cette femme était absolument adorable et aimait Alba en morceaux, elle ne pouvait pas croire à quel point elle se comportait bien et lui faisait beaucoup de compliments !!!! C’était vraiment une femme adorable. »

Charlotte a séjourné au cinq étoiles Mandarin Oriental Jumeira et a partagé une photo de nuit depuis leur balcon surplombant les piscines incroyablement éclairées.

Le trio s’est aventuré sur la plage pendant la journée, Charlotte partageant un gros plan des pieds d’Alba recouverts de sable.

Et elle était en mode maman amusante dans la chambre d’hôtel, attachant un jouet abeille à sa tête et faisant des grimaces à sa petite fille.

L’ancienne fêtarde a encore trouvé le temps de se glamer, partageant une photo dans une robe transparente à imprimé zèbre coupée sur la poitrine pour révéler son soutien-gorge noir.

Charlotte était en mode maman amusante dans la chambre d’hôtel[/caption] Instagram

Charlotte portait une robe transparente sur ses sous-vêtements noirs[/caption] Instagram

Le trio a passé un bon moment lors de leurs premières vacances en famille[/caption]