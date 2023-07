CHARLOTTE Crosby s’est ouverte sur la bataille courageuse contre le cancer de sa mère après avoir ravi les fans avec une énorme annonce télévisée.

L’icône de la télé-réalité s’est rendue sur Instagram aujourd’hui pour confirmer le retour de sa très populaire série télé-réalité de la BBC, Charlotte à Sunderland.

Instagram

Charlotte Crosby a confirmé que sa série télé-réalité de la BBC est de retour pour une autre sortie[/caption] Instagram

Sa mère, Letitia, a courageusement partagé sa bataille contre le cancer dans l’émission[/caption] Instagram

Charlotte a révélé que sa mère espérait franchir une étape importante dans la série[/caption]

Son émission, qui documente sa vie quotidienne, a été lancée avec sa première série plus tôt cette année avec un succès phénoménal.

Maintenant, après avoir confirmé que la deuxième série devait sortir en octobre, Charlotte a parlé d’un moment spécial avec sa mère qu’elle espère partager dans l’émission.

La mère de Charlotte, Letitia, s’est courageusement ouverte sur sa bataille contre le cancer du sein dans l’émission, inspirant d’innombrables femmes à travers le pays qui ont eu le même diagnostic.

Sous-titrant une annonce sur le message, Charlotte a déclaré à propos de ses espoirs pour la deuxième série: « Nous prions pour que ma mère termine avec succès son traitement contre le cancer du sein et sonne la cloche. »

Letitia avait précédemment exprimé son désir de terminer son traitement et d’atteindre le cap de « sonner la cloche » pour déclarer fermement qu’elle est sans cancer.

Charlotte et son petit ami Jake Ankers, avec qui elle partage le bébé Alba Jean, sont devenus un rocher pour Letitia tout au long de son traitement.

La confirmation du retour de l’émission a envoyé les fans de Charlotte en surmultiplication après qu’ils l’aient suppliée de revenir sur les écrans.

Dans un clip vidéo d’elle entourée par la BBC film équipage, Charlotte tenait sa fille dans ses bras alors qu’elle faisait vibrer l’excitation pour la série imminente.

Écrivant longuement, elle a déclaré: «Je suis tellement excitée et reconnaissante d’annoncer que je serai de retour sur BBC3 en octobre pour vous présenter la série 2 de Charlotte à Sunderland!

« La première série a été une montagne russe et je serai éternellement reconnaissant à la BBC et à Chatterbox pour la sensibilité dont ils ont fait preuve en filmant certains des moments les plus heureux et les plus tristes de ma vie.

« Nous avons capturé des souvenirs si spéciaux sur film et je chérirai pour toujours le résultat final qui était un tel hommage à ma charmante petite Nana Jean. »

Elle a ajouté: «La série 2 mettra tout le monde complètement à jour avec moi et Jake et Alba, nous prions pour que ma mère termine avec succès son traitement contre le cancer du sein et sonne la cloche – j’espère qu’elle sera pleine de Lols et quelques surprises.

« Partager c’est prendre soin et vous pouvez être sûr qu’il y en aura beaucoup dans la série 2, je vous aime tous et j’espère que vous serez aussi excité que nous pour une autre série folle. »

Exprimant sa joie, un fan a écrit: « Yay !! Trés exité!! Je ne peux pas attendre !!! Me permettra de passer l’hiver. »

Comme un autre a ajouté: « Incroyable! »

Le nouvelles n’est que la dernière d’une longue série d’annonces passionnantes pour la personnalité de la télévision britannique la plus suivie.

Charlotte a célébré la sortie estivale de sa dernière collection de vêtements pour sa propre marque de mode, Pepper Girls Club.

La star l’a emmenée avec son équipe à Ibiza plus tôt cette année pour créer la campagne promotionnelle de la marque qui semble être le dernier succès à guichets fermés que Charlotte peut ajouter à sa liste impressionnante.

Charlotte a le vent en poupe depuis qu’elle a accueilli sa fille en octobre dernier avec une série de projets très médiatisés depuis la sortie de sa troisième autobiographie, Me, Myself & mini Moi, à son application de fitness populaire, Blitz N Burn.

Instagram

Elle a montré l’équipage à l’intérieur de son manoir de Sunderland[/caption]