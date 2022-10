Charlotte Crosby révèle une couverture pour bébé de créateur de 800 £ après avoir donné naissance à son premier enfant

CHARLOTTE Crosby a révélé que sa petite fille avait une couverture pour bébé Hermès à 790 £.

La star de Geordie Shore a donné un aperçu de la coûteuse couverture Avalon sur Instagram avec l’article beige et crème drapé sur le côté d’un lit de bébé surdoué.

Instagram

La fille de Charlotte Crosby a une couverture Hermès à 790 £[/caption]

Instagram

Aujourd’hui c’est l’anniversaire de son petit ami Jake[/caption]

Charlotte a déclaré que la crèche était sur le point d’être terminée, bien qu’il n’y ait pas d’urgence car le bébé reste dans la chambre de son petit ami Jake et elle dans un avenir prévisible.

Hier, la star de télé-réalité a présenté ses excuses aux fans pour s’être absentée des réseaux sociaux après la naissance de son premier enfant.

La nouvelle maman, 32 ans, a accueilli une petite fille au monde plus tôt ce mois-ci et avait cessé de publier sur Instagram peu de temps après la naissance.

Elle est revenue dimanche soir pour partager sa première photo de sa fille et a reconnu que les fans s’inquiétaient pour elle.

EN SAVOIR PLUS SUR CHARLOTTE CROSBY à terre pas Charlotte Crosby met ENFIN fin à sa querelle avec la co-star de Geordie Shore ‘JE SUIS UN MESSAGE’ Charlotte Crosby fond en larmes en révélant les effets secondaires de sa grossesse

Mais la star a jailli d’être “dans la plus grande bulle de bébé” et a déclaré dans une vidéo Instagram : “Je suis tellement amoureuse. Je suis donc désolé d’avoir dû venir vous mettre tous à jour. J’ai reçu des tas de messages, et je suis désolé, tout va bien.

“C’est plus que bien, c’est le bonheur.”

Charlotte a déclaré que sa naissance avait été “magique” et elle a promis d’informer bientôt les fans avec plus de nouvelles.





La fière star n’a posté que deux photos d’elle et de son beau Jake à la maternité.

Charlotte pouvait être vue dans une chemise d’hôpital alors qu’elle était entourée de médecins examinant ses bons de livraison.

L’air frais, le favori de Geordie Shore a pu être vu en train de discuter avec les spécialistes.

La nouvelle maman a également partagé une photo de Jake posant dans des gommages bleus alors qu’il souriait largement depuis la salle d’accouchement.

Instagram

Le couple a déclaré avoir été dans «la plus grande bulle de bébé»[/caption]