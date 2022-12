Charlotte Crosby révèle un «nouveau visage» après avoir dissous le remplisseur de lèvres

CHARLOTTE Crosby a révélé son nouveau look naturel après avoir dissous ses produits de remplissage pour les lèvres.

La star de Geordie Shore a pris un appareil photo avec elle alors qu’elle rendait visite à son esthéticienne pour dégonfler ses lèvres.

Instagram

Charlotte Crosby a dévoilé ses lèvres après avoir dissout le mastic[/caption]

Instagram

Il y avait des ecchymoses mais Charlotte a dit que ce n’était pas aussi douloureux qu’elle le pensait[/caption]

Instagram

Charlotte avec ses lèvres auparavant pulpeuses[/caption]

Charlotte a dit aux fans que la décision avait pris huit ans et, alors qu’elle aimait sa moue dodue, elle a dit que “quelque chose a changé en moi”.

Dans un moment poignant, Charlotte a déclaré: “Moi, mamie, détestais mes lèvres, alors si elle savait que je faisais ça, elle sourirait du ciel.”

Ses fans ont adoré le nouveau look, avec une écriture : “C’est si bon de revoir la Charlotte originale !”

Un autre a posté: “Tu es tellement mieux sans le remplisseur de lèvres, honnêtement, ton visage est si joli et même quand tu parles, ça a l’air tellement plus naturel et tu as tellement plus de mouvement et d’expression sur ton visage.”

Un troisième a déclaré: “Tu es magnifique sans le remplissage des lèvres que ta petite fille va tellement t’admirer et être toi-même authentique sera si bon en tant que modèle”

Il y a quelques jours, Charlotte a taquiné qu’elle faisait dissoudre ses remplisseurs de lèvres après avoir été cruellement trollée.

La femme de 32 ans a subi une refonte de son image depuis qu’elle est devenue maman.

Charlotte et son partenaire Jake Ankers ont accueilli leur premier enfant le mois dernier après avoir subi une césarienne.

Après avoir félicité sa douce fille Alba pour avoir fait ses injections à son nouveau-né, Charlotte a dit à ses partisans qu’elle allait se faire opérer elle-même.

Charlotte aurait dépensé 20 000 £ pour obtenir un “visage en plastique”.

La star a admis avoir été opérée au fil des ans et s’est même comparée une fois au chanteur Michael Jackson.

On dit qu’elle a dépensé 4 000 £ pour un travail de nez et a admis qu’elle était heureuse de s’être débarrassée du “crochet” dans son nez.

Instagram

Charlotte avec sa petite fille Alba[/caption]

Instagram

Charlotte a changé son mode de vie depuis qu’elle est maman[/caption]