Charlotte Crosby révèle son corps post-bébé avant son retour au gymnase six semaines après l’accouchement

CHARLOTTE Crosby a révélé son intention de retourner au gymnase six semaines après l’accouchement.

L’honnête star de la télé-réalité a partagé une photo de son corps après avoir accueilli son premier enfant avec son partenaire Jake Ankers dans le monde.

Charlotte a accouché en octobre et se dit prête à retourner au gymnase[/caption]

La femme de 32 ans a pris un selfie dans ses sous-vêtements et l’a partagé sur Instagram, en écrivant: “Je viens de m’apercevoir dans le miroir en nettoyant et bien que je sois si fier de ce que mon corps a traversé, je suis tellement excité de revenir au temps de travail.

Charlotte a ajouté: “La semaine prochaine, j’ai mon bilan de santé et dès que j’aurai le pouce levé pour exercer, c’est l’opération @blitzburn.”

La star a révélé ses magnifiques courbes de maman dans une combinaison moulante la semaine dernière.

Elle avait l’air glamour dans le numéro crème avec des motifs imprimés partout.

La nouvelle maman a tout mis en œuvre avec un visage plein de maquillage et ses cheveux longs et coulant sur sa poitrine.

Les amis et les fans de célébrités ont tous afflué sur sa page Instagram pour la féliciter d’avoir montré sa silhouette post-bébé.

Le père de Charlotte, Gary, a partagé la nouvelle passionnante sur Twitter qu’elle avait accouché.

Il a écrit via son compte Twitter, TheDiddyMan1 : « Alors, officiellement un grand-père ! Petite fille, tout va bien. Excité pour le nouveau chapitre de notre petite famille.





L’animatrice de Just Tattoo Of Us a été franche sur son parcours de grossesse et a tenu ses abonnés informés sur les réseaux sociaux.

Elle a précédemment révélé qu’elle attendait une petite fille et a crié de joie alors qu’elle était révélée dans le ciel par un avion.

L’avion a tourné pendant un bon moment, laissant tout le monde sur le toit de Charlotte demander “que se passe-t-il?” avant qu’un cœur n’apparaisse dans le ciel.

Après quelques courses supplémentaires, il a sifflé au-dessus de leurs têtes et tout le monde a applaudi, alors que la fumée du moteur formait un énorme G pour fille.

Charlotte a embrassé ses magnifiques courbes de maman après avoir eu son bébé il y a quelques semaines à peine[/caption]