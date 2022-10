Charlotte Crosby révèle quand elle se fiancera avec son petit ami Jake alors qu’elle se prépare à accoucher

CHARLOTTE Crosby a révélé quand elle se fiancera avec son petit ami Jake Ankers.

La star de télé-réalité, 32 ans, est sur le point de devenir maman pour la première fois de la journée, et le couple a hâte de rencontrer leur nouveau-né.

Instagram

Charlotte Crosby se prépare à accoucher[/caption]

Instagram

La star de la télévision a révélé quand elle voulait que son petit ami Jake pose la question[/caption]

Charlotte s’est confiée aujourd’hui au Sun sur l’avenir de sa relation avec Jake.

La star de la télévision – qui retrouve ses co-stars de Geordie Shore pour un MTV Reunion Special – nous a dit : « Je serai fiancée d’ici la fin de l’année prochaine. Je vous le dis maintenant, je serai fiancé d’ici la fin de l’année prochaine.

“S’il le pouvait, Jake nous proposerait maintenant mais je lui dis non. Je n’aime pas en faire trop à la fois.

Elle a poursuivi: «J’aime avoir de belles et longues célébrations de chaque étape de la vie et je ne pense pas qu’il soit nécessaire de se précipiter.

«Je pense que même la fin de l’année prochaine serait un peu précipitée. Je suis sur le point d’avoir un bébé, alors célébrons ça, tu vois ce que je veux dire.

Pendant ce temps, Charlotte a récemment admis avoir fondu en larmes après avoir été submergée par la peur avant la naissance de son premier bébé.

La révélation est venue lorsqu’une fan enceinte a demandé conseil à Charlotte – craignant qu’elle ne soit peut-être pas une bonne maman.

Charlotte a répondu : « C’était moi hier. J’ai pleuré toute la matinée et ma mère a dû me faire un gros discours d’encouragement.





« J’ai tellement tellement tellement tellement peur de ce changement ÉNORME dans ma vie et je m’en inquiète tout le temps.

« Ne t’inquiète pas pour une seule chose, c’est tout à fait normal de ressentir ça.

“Vous avez également des hormones qui font rage dans votre corps.”

Elle a ajouté: «J’ai également lutté contre un peu de dépression prénatale au tout début, ce qui est encore une fois si normal.

« Ces sentiments ne vont pas durer éternellement ma fille.

“La grossesse peut être vraiment, vraiment difficile. Je n’ai pas eu le plus simple.

“N’oubliez pas de continuer à parler à vos proches de tous vos sentiments – ne les refoulez pas.”

Charlotte a également révélé comment elle avait été dévastée après avoir révélé ses craintes d’avoir honte d’avoir choisi d’avoir une césarienne.

Elle a expliqué qu’elle craignait d’accoucher naturellement, notamment en raison de sa précédente grossesse extra-utérine.

Mais la star de la télévision a déclaré qu’il y avait trop de stigmatisation autour d’une césarienne.

Il a été révélé pour la première fois que Charlotte et Jake sortaient ensemble en novembre dernier après s’être rencontrés par l’intermédiaire d’amis.

Après une romance éclair, en avril, l’heureux couple a annoncé qu’ils allaient avoir un bébé avec une vidéo d’elle découvrant qu’elle attendait.

Charlotte a écrit à côté du message: “Un moment dont je n’étais pas sûre qu’il serait jamais le mien Est ici, c’est le mien (et Jakes) et je ne pourrais pas être plus heureux de le partager avec vous tous …… J’ai un bébé .”