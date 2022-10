Charlotte Crosby révèle le nom adorable de sa petite fille deux semaines après l’accouchement

CHARLOTTE Crosby a partagé une photo de son adorable petite fille et a révélé le nom unique.

La star s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager la première photo du bébé, après avoir accueilli son bébé avec son petit ami Jake Ankers il y a deux semaines.

Instagram

Charlotte Crosby a révélé le prénom de sa fille[/caption]

Instagram

Le couple a accueilli son premier enfant il y a deux semaines[/caption]

La star de Geordie Shore, Charlotte, a partagé une image en noir et blanc de sa petite fille, laissant son visage caché mais révélant ses mains, qui sont placées l’une sur l’autre.

Partageant également le nom de leur bébé choisi, la femme de 32 ans a écrit: «Alba Jean Ankers 14.10.22

“Nos cœurs sont si pleins, ma petite fille, que tu nous as montré un tout nouveau sens à la vie. Votre parfait à tous points de vue ! Maman et papa ont tellement de chance de t’appeler notre petite fille tu es tellement plus aimé que tu ne le sauras jamais .”

En savoir plus sur Charlotte Crosby VÉRIFICATION GÉNÉRALE Charlotte Crosby révèle une couverture pour bébé de créateur de 800 £ après l’accouchement ‘JE SUIS VRAIMENT DÉSOLÉ’ Charlotte Crosby rompt le silence avec des excuses alors qu’elle partage le premier cliché de bébé

Les fans de Charlotte se sont précipités vers les commentaires pour la féliciter, une personne écrivant : “Félicitations à vous deux, un si beau nom.”

Une autre personne a ajouté : « Alba !!! Un si beau nom ! Aimer!!!” tandis qu’un troisième a partagé: “Si belle Charlotte un nom si précieux, félicitations .”

Charlotte a partagé avec les fans qu’elle avait une césarienne avant d’accoucher.

Le père de Charlotte, Gary, a partagé la nouvelle passionnante de la naissance.





Il a écrit via son compte Twitter, TheDiddyMan1 : « Alors, officiellement un grand-père ! Petite fille, tout va bien. Excité pour le nouveau chapitre de notre petite famille »

Un abonné a tagué Charlotte et a déclaré: “Félicitations à vous toutes, quelle belle nouvelle bravo @Charlottegshore, vous le méritez tellement”

Un autre a dit: “Félicitations Gary, j’espère que Charlotte et le bébé vont bien.”

Charlotte a précédemment révélé qu’elle attendait une petite fille et a crié de joie lorsqu’elle a été révélée dans le ciel par un avion.

En savoir plus sur le soleil SE COUPER Je me bats encore pour la façon dont je me suis séparé de Stacey Solomon, dit Steve O CHOISISSEZ N SIX Je suis une maman de 6 enfants et j’ai des règles strictes à respecter – elles semblent folles mais je m’en fiche

L’avion a tourné pendant un bon moment, laissant tout le monde sur le toit de Charlotte demander “que se passe-t-il?” avant qu’un cœur n’apparaisse dans le ciel.

Après quelques courses supplémentaires, il a sifflé au-dessus de leurs têtes et tout le monde a applaudi, alors que la fumée du moteur formait un énorme G pour fille.

Instagram

Le sexe du bébé de Charlotte a été révélé par un avion dans le ciel[/caption]