CHARLOTTE Crosby a expliqué la raison honnête de sa décision de remettre ses produits de comblement pour les lèvres.

La star de Geordie Shore a eu les lèvres dissoutes des mois après avoir donné naissance à sa fille Alba.

Cependant, elle est depuis revenue à une moue plus ample après avoir admis qu’elle se sentait « horrible ».

S’exprimant sur Nova Podcasts, elle a admis : « J’ai refait mes lèvres. Je vous ai essayé, les gars, j’ai essayé. Écoutez, j’en ai mis un tout petit peu, je vais vous dire pourquoi.

« Je pense que je les ai dissous au mauvais moment », a-t-elle ajouté.

Charlotte a utilisé ses réseaux sociaux pour partager des clichés avant et après en mai de cette année.

Elle a dit qu’elle « ne pouvait pas croire » à quel point ses lèvres étaient devenues grandes vers la fin de sa grossesse.

Cependant, après les avoir réduits, elle a rapidement remis en question sa décision.

« Par exemple, une fois que vous avez eu un bébé, toute votre vie est pour votre bébé. Mais lors de ces quelques moments par jour où vous vous regardez et pensez à vous-même pendant quelques minutes, vous pensez : « oh mon Dieu, j’ai l’air si horrible », a-t-elle déclaré sur le podcast.

«Ou vous vous dites simplement ‘Mon Dieu, je me sens si mal, je me sens juste en désordre’. J’ai appris de nombreuses mères que tu as un bébé et que tu fais quelque chose de fou », a-t-elle poursuivi.

« Mon ami a acheté un chien. Eh bien, mon impulsion… au cours des deux premiers mois après avoir eu un bébé, a dissous toutes mes lèvres.

« Et c’était juste comme ‘oh mon Dieu, j’ai définitivement fait ça au mauvais moment parce que maintenant je ne peux même plus supporter de me regarder, de m’habiller, d’aller n’importe où.’

« Parce que non seulement je me sens gêné par mes lèvres, mais je me sens aussi très gêné par mon corps et je n’ai plus l’air d’avoir l’air d’avant et toutes ces pensées ! »

Charlotte a été très honnête sur le travail qu’elle a accompli au fil des années depuis qu’elle est devenue célèbre sur Geordie Shore de MTV.

En 2021, il a été rapporté qu’elle avait dépensé 20 000 £ en opération.

Charlotte s’est fait refaire le nez et a subi une augmentation mammaire pour retirer son « uniboob », mais les implants ont ensuite été retirés.

Elle a également été ouverte à l’idée de remplir ses lèvres.

Plus tôt cette année, la jeune fille du Nord a expliqué la véritable raison pour laquelle elle avait fait dissoudre ses charges.

Sur son podcast Always On, elle a révélé que la parentalité avait un rôle majeur à jouer.

Charlotte a déclaré : « Je n’ai pas fait dissoudre mes lèvres à cause des trolls, parce que, franchement, on me trolle depuis si longtemps à leur sujet et je m’en fichais.

«J’adore mes lèvres, mais après la grossesse, elles étaient beaucoup enflées.

« J’ai regardé la réunion de Geordie Shore et j’avais l’air ridicule. »

Charlotte a donné naissance à son premier bébé avec son partenaire Jake Ankers en octobre de l’année dernière.