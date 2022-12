Charlotte Crosby partage une nouvelle photo de son corps post-bébé et insiste sur le fait qu’elle “ne se battra pas” sur le poids du bébé

CHARLOTTE Crosby a insisté sur le fait qu’elle ne se «battrait» pas pour le poids de son bébé alors qu’elle reprendrait l’exercice après la naissance de son premier enfant.

La star de Geordie Shore a révélé sa bosse de bébé post-partum dans un aperçu des coulisses d’une séance photo avec sa fille Alba.

Instagram

Charlotte a partagé son parcours vers la maternité avec les fans[/caption]

Charlotte a également parlé de la pression que les nouvelles mamans s’imposent pour retrouver leur forme d’avant la grossesse.

“Je suppose que je me suis senti assez coupable de voir des gens qui ont donné naissance à des bébés et qui ont à nouveau l’air tout à fait normaux. Qui ont accouché et ont rebondi en deux semaines. Bêtement, j’ai pensé que je serais l’une de ces personnes.

« Je ne m’en veux pas. Je ne veux tout simplement pas me glisser dans des situations où je ne reviens pas du tout à ma routine d’exercice.

« Pour moi, l’exercice nous fait nous sentir vraiment bien dans notre peau. Cela nous fait nous sentir plus énergiques mentalement, mieux. Je sens que je peux conquérir le monde quand j’ai une routine d’exercice hebdomadaire. Je me réveille avec plus d’énergie, les endorphines que j’ai mises en place pour la journée.

EN SAVOIR PLUS SUR CHARLOTTE CROSBY SERVICE DES LÈVRES Charlotte Crosby fait un ÉNORME changement sur son visage après être devenue maman MA DOULEUR Charlotte Crosby a le cœur brisé après la tragédie en disant “ma vie ne sera plus jamais la même”

“De plus, quand je fais de l’exercice, j’ai l’impression d’être une meilleure personne, mon humeur est évidemment excellente, je déborde d’idées. Côté travail, je suis au top de ma forme.

L’honnête star de la télé-réalité a accueilli son premier enfant avec son partenaire Jake Ankers il y a sept semaines.

Charlotte a déclaré à propos de leurs premières semaines en tant que trio: «Je me suis glissée assise dans la maison et j’ai juste bavé un peu dans la maison, étant dans ma bulle de bébé, ce qui est très bien et j’ai apprécié mais je me sentais juste un peu redondant.

«Je ne veux pas dire qu’être dans une bulle de bébé est un slob, c’est tout le contraire de ce que je veux dire. Dans ma bulle de bébé, je commandais des plats à emporter après plats à emporter après plats à emporter. Je me sentais léthargique et horrible.

La star faisait la promotion de son application de régime Blitz and Burn et a déclaré qu’elle avait cessé de “bavarder” il y a deux semaines et qu’elle avait enfin planifié ses repas et s’était remise à faire de l’exercice.