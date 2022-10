Charlotte Crosby met ENFIN fin à la querelle avec la co-star de Geordie Shore après des années sans parler

CHARLOTTE Crosby a finalement mis fin à sa querelle avec une ancienne co-star de Geordie Shore après avoir précédemment verrouillé les cornes sur son ancien amant Gaz Beadle.

La nouvelle maman, 32 ans, a réparé les ponts avec sa collègue mère Chantelle Connelly, également âgée de 32 ans, lors de l’épisode de retrouvailles de la série MTV.

Charlotte Crosby a fait amende honorable avec un rival de Geordie Shore[/caption]

Charlotte, 32 ans, a précédemment verrouillé les cornes avec Chantelle Connelly, à l’extrême gauche, sur l’ex Gaz Beadle[/caption]

En 2016, nous avons rapporté comment Chantelle était devenue proche de l’ex Gaz de Charlotte lors de scènes explosives de Geordie Shore.

Charlotte, qui à l’époque avait révélé qu’elle avait souffert d’une grossesse extra-utérine avec le bébé de Gaz, a eu le cœur brisé après des clichés torrides du couple à Magaluf.

Pourtant, les stars de télé-réalité – qui sont maintenant les deux parents après que Charlotte a donné naissance à une fille ce mois-ci – ont mis de côté leur dispute amère.

Chantelle, basée à Marbella, s’est adressée à l’éléphant dans la pièce en disant à Charlotte : “Tu n’as pas vraiment parlé… Gary.”

Plus tard, dans un reportage à la caméra, Charlotte a ajouté : “C’est assez difficile de dire à Chantelle ce que je traversais au moment où elle s’entendait avec Gary.

“Ce fut une période vraiment triste, basse et sombre de ma vie.”

Elle a alors dit à Chantelle : “Tu ne le savais pas mais quand tu es arrivée avec lui, c’était quand je viens de traverser ma grossesse extra-utérine.

“Ce n’est même pas toi qui me fait mal, c’est Gary et je suis content que tu sois là car j’aimerais commencer une amitié et peut-être me sentir beaucoup plus proche que ce que nous faisions auparavant.”





Chantelle, l’air clairement émotive, a ajouté: «Bien, eh bien, j’ai vraiment, vraiment des remords. Je m’excuse.”

Le duo a ensuite trouvé un terrain d’entente alors que Charlotte, qui était enceinte pendant le tournage des scènes, a déclaré que Chantelle était « celle à qui je peux le plus m’identifier ».

C’était loin du drame d’il y a six ans, lorsque Chantelle n’avait rien de bon à dire sur ses colocataires et a insisté sur le fait qu’elle “ne les pisserait pas s’ils étaient en feu”.

S’adressant à MTV depuis sa ville natale de Newcastle, elle a déclaré: «J’ai quitté la série parce que je ne supportais plus de vivre avec des personnes à deux visages.

« Je trouve la maison très sinueuse. J’ai l’impression d’être le seul dans la maison qui soit réel.

“Si j’avais quelque chose à dire à quelqu’un, je serais le premier à le lui dire en face.”

A l’époque, elle ajoutait : “

« Je suis parti en très mauvais termes avec Marty, Chloé et Gary. Je ne les pisserais pas dessus s’ils étaient en feu.

“J’ai aussi parlé à Charlotte, disant que je suis désolé et ce qui s’est réellement passé dans la maison.

“Je lui ai dit la vérité, je n’allais jamais la cacher à Charlotte.

“Elle a dit que ce n’était pas gentil et qu’elle n’attendait rien de nous, mais elle apprécie le fait que je sois allé le lui dire.”

Geordie Shore The Reunion est diffusé sur MTV tous les mardis soirs à 22h.

Chantelle et Gaz, à gauche, se sont rencontrés alors que Charlotte souffrait d’une grossesse extra-utérine[/caption]

Maman d’une Chantelle, 32 ans, a quitté la série sous un nuage après s’être disputée avec de nombreuses stars du spectacle[/caption]

Dans l’épisode des retrouvailles, Charlotte a raconté comment elle “se rapporte” maintenant à Chantelle car elles sont toutes les deux mamans[/caption]