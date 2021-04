CHARLOTTE Crosby a critiqué une chaîne de télévision Channel 5 après avoir disséqué la chirurgie plastique qu’elle avait pratiquée – la qualifiant de «insensible et immorale».

Le visage de la jeune femme de 30 ans a fait l’objet d’une émission diffusée cette semaine, intitulée Célébrités: qu’est-il arrivé à votre visage?, Qui a provoqué un tollé public après avoir prétendu qu’elle avait dépensé 20000 £ pour obtenir un « visage en plastique ».

La star de Geordie Shore a admis à la chirurgie au fil des ans et s’est même comparée une fois au chanteur Michael Jackson.

Mais elle n’était pas préparée pour le programme, ce qui ne se retient pas alors qu’un panel de chirurgiens commente le visage «à l’emporte-pièce» et «en plastique» de Charlotte.

Après la diffusion de l’émission, Charlotte est allée sur Twitter pour exprimer son choc et sa colère, déclarant que «assez c’est assez».

Dans un article passionné, elle a écrit: «Je ne peux pas vraiment croire que je dis cela, mais voilà. Hier soir, Channel 5 et Crackit Productions ont diffusé un documentaire d’une heure intitulé «Célébrités – Ce qui est arrivé à votre visage – Charlotte Crosby.

«En 2021, une principale chaîne britannique et une société de production pensaient que ce serait une bonne utilisation du temps d’antenne pour disséquer mon apparence physique.

«J’ai vu combien d’entre vous l’ont vu, éteint et se sont plaints – beaucoup ne sont même pas des« fans »de moi, juste de bonnes personnes qui savent le bien du mal. Merci pour cela et pour vos messages d’amour et de soutien. »

La star, qui est devenue célèbre sur MTV il y a dix ans, a poursuivi: «Je suis consciente que je me suis mis moi-même et mon visage aux yeux du public. La télévision et la radiodiffusion m’ont donné, à moi et à ma famille, une vie dont nous n’aurions jamais pu rêver.

«Je l’apprécie, j’en suis extrêmement reconnaissant et bon nombre de mes amis les plus proches respectés travaillent au sein de l’industrie.»

Elle a poursuivi en expliquant que ses représentants avaient tenté de mettre un terme au spectacle lors de sa première commande, mais en vain.

«Traiter avec les trolls est une chose, vous ignorez, vous bloquez», dit-elle. «MAIS où en sommes-nous en tant que société lorsque les trolls sont les chaînes de télévision grand public? Vont-ils désormais assumer la responsabilité de ma baisse de santé mentale et de mon estime de soi en baisse? »

Elle a ajouté: « Quand est-ce assez? Ce n’est pas parce que nous sommes aux yeux du public que nous ne sommes pas humains. Heureusement, je suis assez fort pour y faire face, mais beaucoup ne le sont pas! »

Instagram

Charlotte a toujours été très honnête sur le travail qu’elle a fait[/caption]

Les fans et les amis de Charlotte se sont précipités pour la défendre après sa diffusion, y compris sa co-star Holly Hagan, qui a exhorté les gens à se plaindre à Ofcom.

Dans le programme, le Dr Sabrina Shah-Desai regarde des photos de Charlotte de 2018 et dit: «Elle a des signes visibles de remplissage. Les bons emplois ne sont pas visibles, les mauvais emplois sont extrêmement visibles.

«Vous pouvez voir que ses lèvres sont trop pleines, la pomme de sa joue est trop grosse, presque comme une balle de golf. Cela semble un peu irréel.

Parmi les clichés les plus récents de la star, le Dr Joshua Van Der Aa, n’ayant jamais rencontré Charlotte, explique: «À mon avis professionnel, je pense qu’elle a l’air mieux et plus elle-même avant d’avoir tout cela fait.

«Ils ont adopté un peu ce que nous appelons une approche à l’emporte-pièce pour remplir son visage là où ils ne respectent pas l’anatomie naturelle.





Il ajoute: « Je ne conseillerais pas qu’elle continue à se remplir car cela va vieillir son visage. »

Charlotte a récemment déclaré aux fans qu’elle était heureuse de s’être débarrassée du «crochet» dans son nez en partageant des photos avant et après sa chirurgie esthétique.

La star a eu son premier travail de nez en 2016 après être devenue consciente d’elle-même à l’émission MTV.

Elle a également un remplisseur de lèvres pour garder sa moue pleine.