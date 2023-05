Charlize Theron tient la main du mannequin Alex Dimitrijevic à Los Angeles – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Massimo Valicchia/NurPhoto/Shutterstock

Le printemps a peut-être apporté un nouvel amour pour Charlize Theron. Sur ces photos obtenues par Courrier quotidienCharlize, 47 ans, est vue marchant dans le quartier Los Feliz de Los Angeles tout en tenant la main d’un homme DM identifiée en tant que Alex Dimitrijevic. Le Mad Max: Fury Road La star portait un pull marron avec un décolleté en V plongeant, un pantalon kaki, des lunettes de soleil foncées et des sandales confortables. Son rendez-vous apparent pour la journée portait une chemise en soie jaune avec une chemise Aloha vive de style vintage Avanti, un jean bleu délavé et des chaussures beiges.

La liste d’Alex sur NEXT Models le place à 6’3″, avec une taille de 34 et une poitrine de 42. Ses yeux sont verts et ses cheveux sont bruns. Il a travaillé avec des marques comme Malbon Golf et AG Green Label. HollywoodLa Vie a contacté le représentant de Charlize pour commenter ces photos.

En 2020, Charlize a parlé de son histoire de rencontres lors de sa visite Le spectacle de Drew Barrymore. Elle entretenait une relation de longue date avec Stuart Townsend de 2002 à 2010 et Sean Penn de 2013 à 2015. Depuis lors, le F9 star n’a pas fait de sa vie amoureuse une priorité. « J’ai eu quelques rendez-vous, mais je ne suis sortie avec personne depuis plus de cinq ans », a-t-elle déclaré. USA aujourd’hui. « J’ai l’impression d’être à un moment de ma vie où il faut venir avec beaucoup de matchs. Pas le genre de jeu auquel on pense. Le genre de jeu qui se dit « Ma vie est vraiment belle, alors tu ferais mieux d’apporter ça et peut-être mieux », parce que je n’accepterai rien de moins.

« Je peux honnêtement dire ceci, sur ma vie : je ne me sens pas seul », a ajouté Theron. « Une fois que j’ai eu mes enfants, ce n’est pas que ça remplace quelque chose ou que ça te rend moins intéressé par autre chose. Je pense que vos priorités sont dans un endroit très demandé, parce que c’est beaucoup de travail d’être parent. Et puis une partie de cela est qu’à la fin de la journée, je me mets au lit et je me dis: « Oh mon Dieu, je ne voudrais pas que cette journée soit différente. »

Charlize est maman de deux filles adoptives dont l’une est transgenre. Lors du récent téléthon « Drag Isn’t Dangerous », Charlize est apparue et a déclaré qu’elle « f ** k up quiconque essaie de f ** k avec n’importe quoi avec des drag queens », par L’avocat. Les commentaires de Charlize sont intervenus après l’augmentation des interdictions de glisser / législation anti-trans adoptée au niveau de l’État. Le téléthon a permis de recueillir plus de 600 000 $ pour soutenir les artistes drag et les causes pro-LGBTQ+.

Cependant, les commentaires de Charlize ont attiré l’ire de Megyn Kellyque Charlize dépeint dans Bombe. « D’accord, alors pourquoi Charlize Theron ne vient-elle pas me baiser ? Parce que je suis à 100% contre elle là-dessus », a déclaré l’ancien présentateur de FOX sur Le spectacle de Megyn Kelly sur SiriusXM. À partir de là, la conservatrice Megyn a assimilé les artistes de dragsters à des « toilettes » en disant qu’il y a des spectacles de drag queen qui sont « profondément dérangeants, et ils se déroulent devant de jeunes enfants ».

Comme beaucoup à droite, Megyn a assimilé les spectacles réservés aux adultes dans les bars et les cabarets à la Drag Queen Story Hour pour tous les âges, où les interprètes de drag lisent des contes de fées aux enfants et agissent de manière adaptée à leur âge.

« Comprenez ce que nous voyons réellement là-bas, ce qui peut inclure absolument le toilettage des jeunes enfants », a déclaré Megyn. « Même [Theron] devrait être contre ça, enfant trans ou pas.

