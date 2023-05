Charlize Theron porte un t-shirt «Fast X» pour promouvoir de nouvelles marchandises – Hollywood Life

Charlize Theron47 ans, est magnifique dans sa dernière série de photos Instagram, qui faisait la promotion du nouveau Rapide et furieux ligne de marchandise. La beauté blonde n’a posé qu’avec un t-shirt graphique noir, qui présentait le visage de son personnage Cipher, de la collection, et elle a souri avec ses cheveux mi-longs. Elle a ajouté une longue légende qui a révélé à quel point la nouvelle ligne signifiait pour elle.

« Pendant que je suis malade au lit en ce moment, la seule chose qui me fait me sentir mieux, c’est que nous pouvons enfin dévoiler cette collection de produits dérivés @thefastsaga, disponible dès maintenant sur fastxstore.com », a-t-elle écrit. « Comme si ce n’était pas assez cool, 100 % des recettes nettes bénéficieront à mon organisation @ctaop, en faveur de la santé, de l’éducation et de la sécurité des jeunes en Afrique australe. Au-delà de la reconnaissance envers ma famille Fast de s’être jointe à moi pour profiter de ce moment pour mettre en lumière le potentiel d’un monde plus juste.

Une fois les photos partagées, ses fans ont laissé plusieurs commentaires qui complimentaient la nouvelle collection de produits dérivés et son look. « Cette chemise est tout! » un fan a écrit, tandis qu’un autre l’a appelée « belle » et « brillante ». D’autres lui ont souhaité bonne chance alors qu’elle continue de se remettre de sa maladie.

Avant d’être impressionnée par sa dernière série de photos, Charlize a fait la une des journaux pour son regard sur le X rapide première. Elle portait de la lingerie noire sous une robe portefeuille transparente et des talons alors qu’elle posait sur le tapis rouge de l’événement. Elle a également ajouté un béret noir élégant et un long collier noir, et avait les cheveux lâchés.

Lorsqu’elle n’attire pas l’attention pour son style accrocheur, Charlize suscite l’intérêt pour sa vie amoureuse. La talentueuse star a récemment été aperçue en train de se promener dans le quartier Los Feliz de Los Angeles tout en tenant la main d’un homme identifiée en tant que Alexandre Dimitrijević, que l’on croit être son petit ami. La sortie a fait forte impression puisqu’elle est connue pour être assez privée sur sa vie personnelle et a précédemment admis qu’elle n’était sortie avec personne depuis cinq ans.