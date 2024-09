Charlize Theron partage des photos rares de ses enfants à Disneyland

Charlize Theron s’est laissée emporter par l’esprit effrayant en partageant quelques clichés rares d’elle et de ses enfants profitant d’une journée dans l’endroit le plus heureux du monde cette semaine.

« Ce n’est pas officiellement la saison des fantômes tant que nous n’avons pas atteint @disneyland 👻 », a déclaré la star de « Mad Max : Fury Road » a sous-titré son carrousel vendredi.

Le diaporama comprenait des clichés de Theron, 49 ans, et de ses filles August, 7 ans, et Jackson, 11 ans, visitant Disneyland en Californie et son décor festif d’Halloween avec quelques amis.

Charlize Theron a partagé quelques clichés rares d’un voyage à Disneyland avec ses filles, August et Jackson, sur Instagram vendredi, comme indiqué ci-dessus. Instagram/@charlizeafrica

Theron a levé le pouce vers l’appareil photo sur l’une des photos de son carrousel de Disneyland qu’elle a publiées vendredi. Instagram/@charlizeafrica

Sur une photo, l’actrice affiche un pouce levé enthousiaste alors qu’elle est assise à Cars Land devant Luigi’s Honkin’ Haul-O-Ween.

Un autre cliché montre Theron et ses filles souriant largement devant la gare de Main Street.

La dernière photo de ce message réconfortant montre la fière maman de deux enfants regardant Main Street avec son bras autour de ses deux filles.

La star de « Blanche-Neige et le Chasseur » a également partagé un cliché touchant de son voyage à Disneyland cette semaine, vu ici, qui la montre avec son bras autour de ses deux filles alors qu’elles regardaient Main Street. Instagram/@charlizeafrica

« Ce n’est pas officiellement la saison des fantômes tant que nous n’avons pas atteint @disneyland 👻 », a-t-elle légendé son carrousel du vendredi. Instagram/@charlizeafrica

Theron a adopté Jackson et August respectivement en 2012 et 2015.

« Même lorsque j’étais en couple, j’étais toujours honnête avec mes partenaires, je leur disais que l’adoption était à quoi ressemblerait ma famille un jour », a déclaré Theron. a déclaré à People en 2018 à propos de son désir d’adopter ses enfants.

« Ce n’était certainement pas une deuxième option pour moi. C’était toujours la première. »

Même si elle garde ses enfants la plupart du temps hors des projecteurs, il semble qu’un voyage à Disney mérite toujours un article, car Theron a partagé un aperçu de son voyage à Disney World en Floride avec ses deux filles en mars.

Theron a partagé des instantanés d’un voyage en famille à Disney World en mars. Instagram/@charlizeafrica

Elle a profité du parc à thème de renommée mondiale avec ses deux filles et quelques amis. Instagram/@charlizeafrica

« Mode vacances de printemps activé », a-t-elle légendé le carrousel, qui la montrait en train de conduire le manège TRON Lightcycle/Run et debout devant le château de Cendrillon.

En plus de ses voyages préférés à Disney, Theron a montré une aventure mère-fille à New York avec août en avril.

Elle a également emmené August au défilé Dior pré-automne en avril, où ils étaient assis ensemble au premier rang. Jackson, quant à lui, l’a rejoint au défilé Dior en septembre 2023.

Theron a emmené sa plus jeune fille, August, au défilé de mode pré-automne de Dior en avril. WWD via Getty Images

En septembre 2023, elle était assise au premier rang du défilé Dior à Paris avec Jackson. Reynaud Julien/APS-Medias/ABACA/Shutterstock

En juillet, l’actrice de « Atomic Blonde » a fait un rare commentaire sur ses enfants lorsque Elle a déclaré à E! News ils sont « tellement gênés » par elle.

« Il y a beaucoup de filles dans notre maison », a-t-elle ajouté. « J’essaie juste de garder la tête hors de l’eau, car elles sont intelligentes, pleines d’esprit et elles sont pétillantes. »

« Mais ils ne disent pas : « Oh mon Dieu, maman, tu es tellement incroyable. » Ils disent : « Excusez-moi, j’ai besoin. Je veux. »