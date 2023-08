Charlize Theron met fin aux rumeurs selon lesquelles elle aurait subi une « mauvaise chirurgie plastique »: « B—-, je vieillis juste! »

Charlize Theron met fin aux affirmations selon lesquelles elle a subi une « mauvaise chirurgie plastique ».

Theron a déclaré que les rumeurs étaient fausses et a partagé qu’elle n’avait jamais été sous le couteau.

« Mon visage change », a-t-elle déclaré à Séduire vendredi, « et j’aime que mon visage change et vieillisse. Les gens pensent que j’ai fait un lifting. Ils se disent : ‘Qu’est-ce qu’elle a fait à son visage ?’ Je me dis, ‘B—-, je vieillis juste ! Cela ne veut pas dire que j’ai eu une mauvaise chirurgie plastique. C’est juste ce qui se passe.' »

L’actrice d' »Atomic Blonde » a partagé que même si elle n’a pas subi de chirurgie plastique, elle ne condamnera pas ceux qui en ont subi.

« J’ai toujours eu des problèmes avec le fait que les hommes vieillissent comme les bons vins et les femmes comme les fleurs coupées », a-t-elle déclaré, évoquant les doubles standards de la société.

« Je méprise ce concept et je veux lutter contre lui. Mais je pense aussi que les femmes veulent vieillir d’une manière qui leur convient », a ajouté Theron. « Nous devons être un peu plus empathiques quant à la façon dont nous traversons tous notre voyage. »

Bien que l’actrice embrasse son processus de vieillissement, il y a une partie d’elle-même qu’elle aurait toujours souhaité rester jeune.

« Plus que mon visage », a partagé Theron, « j’aimerais avoir mon corps de 25 ans que je peux juste jeter contre le mur et ne même pas blesser demain. Maintenant, si je ne m’entraîne pas pendant trois jours et que je retourne à la gym, je ne peux pas marcher. »

Avec l’âge, Theron est plus sélective sur les rôles de film qu’elle acceptera.

« Je ne ferai plus jamais un film en disant : ‘Oui, je vais prendre 40 livres' », a-t-elle déclaré.

« Quand j’avais 27 ans, j’ai fait ‘Monster’. J’ai perdu 30 livres du jour au lendemain. J’ai raté trois repas et j’ai retrouvé mon poids normal. Puis je l’ai fait à 43 ans pour ‘Tully’, et je me souviens qu’un an après avoir essayé de perdre du poids, j’ai appelé mon médecin et j’ai dit , ‘Je pense que je vais mourir parce que je ne peux pas perdre ce poids.' »

Theron a déclaré que son médecin avait souligné que son corps changeait.

« Il m’a dit : ‘Tu as plus de 40 ans. Calme-toi' », a-t-elle dit. « Personne ne veut entendre ça. »