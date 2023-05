Charlize Theron en lingerie noire à la première de «Fast X»: photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Vianney Le Caer/Shutterstock

Charlize Theron stupéfait les spectateurs avec sa mode fabuleuse lors de la première de X rapide à Rome le vendredi 12 mai. L’actrice oscarisée, âgée de 47 ans, a repris le tapis rouge étoilé dans un ensemble à peine là comprenant un ensemble de lingerie noire sous une robe portefeuille transparente. Pour couronner le tout avec un béret noir et des talons aiguilles assortis, Charlize, qui reprend son rôle de la méchante Cipher dans le prochain film, était le moment absolu.

La beauté sud-africaine a également partagé des clichés de son incroyable tenue sur son Instagram. Et c’est là qu’elle taquine son retour dans la franchise d’action depuis 2022, lorsque le 10e volet a commencé la pré-production. Universal Pictures a également taquiné le retour de Charlize, alors que la société a publié un extrait d’une scène où Charlize’s Cipher s’engage dans la confrontation ultime avec Michelle Rodriguez’ caractère Letty.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Aux côtés de Michèle, Vin Diesel, Tyrese Gibson, Jordana Brewster, Ludacris, Nathalie Emmanuel, Sung Kang, John Cena, Jason Statham, et Scott Eastwood tous reprennent leurs rôles respectifs dans le film. Le dernier épisode présente également de nouveaux arrivants Jason Momoa, Daniela Melchior, Brie Larson, et Alan Richson.

Aquaman la star Jason a récemment révélé comment il avait approché le rôle du méchant en face vin Diesel dans la franchise emblématique. « J’ai parlé à Vin et j’ai dit: » Yo, papa-o, je suis ici pour te soutenir, mais je vais le faire à ma façon. Je vais être un mauvais homme et tu vas vouloir m’éliminer ! C’était vraiment bien d’y aller sans compétition d’ego, comme, ‘Qui est-ce ?’ et ‘Qui est-ce?’ « , a-t-il expliqué un La santé des hommes série vidéo. «Je me dis: ‘Non, mec, tu as dix films à ton actif. C’est un honneur d’être ici. Je suis prêt à descendre.

Pendant ce temps, Charlize a également gardé son style risqué lors du week-end des Oscars le mois dernier. L’ancien mannequin a quitté un dîner aux Oscars à Los Angeles ressemblant à un milliard de dollars dans un ensemble à peine là avec un soutien-gorge noir exposé et des bas résille ! Elle a prouvé, une fois de plus, qu’elle n’a pas laissé son expérience de cover girl loin derrière !

Plus à propos Charlize Theron

Lien connexe En rapport: Les frères de Paul Walker : tout ce qu’il faut savoir sur ses 2 frères et sœurs et le rôle qu’ils ont joué dans « Fast & The Furious »

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.