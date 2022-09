Charlize Theron dit qu’après 25 ans à Hollywood, elle n’a “jamais été au niveau de Kim Kardashian”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Charlize Theron devient franche sur sa vie personnelle.

L’actrice de 47 ans s’est entretenue avec Harper’s Bazaar pour leur numéro d’octobre sur la parentalité, la navigation dans le monde des rencontres et son expérience après 25 ans à Hollywood.

“J’ai l’impression d’être à un endroit où c’est ce que c’est”, a déclaré Theron à propos de sa carrière. “Je pense que travailler plus ne va pas changer mon niveau de gloire. Ça a toujours été une course médiocre. Je n’ai jamais été une de ces personnes qui est au niveau de Kim Kardashian. Mais j’ai l’impression que c’est juste toujours été cette chose.”

Theron a grandi dans une ferme en Afrique du Sud, juste à l’extérieur de Johannesburg. À 16 ans, elle est venue en Amérique pour commencer une carrière dans le mannequinat, ce qui a marqué le début de sa carrière.

CHARLIZE THERON DIT QU’ELLE EST CÉLIBATAIRE “ÉTONNANTE”

“Je n’ai pas grandi en Amérique”, a déclaré Theron, “donc je me retrouve toujours à essayer de garder la tête hors de l’eau avec le système scolaire et les examens, parce que ce n’est pas familier pour moi. Mon éducation était tellement différente de celle ce que mes enfants vivent en Amérique. Et donc il y a beaucoup de cloches et de sifflets qui accompagnent le fait d’être un parent avec lequel je n’ai pas grandi.

La star de “Mad Max” a évoqué la façon dont Hollywood était quand elle a commencé sa carrière et a dit qu’elle devait être “forte” pour se faire remarquer.

“La majorité de mes 20 et mes 30 ans, et juste la façon dont j’ai été élevée, c’était beaucoup … c’était une époque où il fallait être un b-ch bruyant pour trouver de la place dans la pièce”, a-t-elle déclaré. “Je n’aime pas vraiment être cette personne, mais il y a certainement eu une période de ma vie où c’était la seule façon dont je savais fonctionner.”

En plus d’être une mère célibataire dévouée à ses deux filles : Jackson, 10 ans et 7 août au cours de la dernière décennie, elle a trouvé un équilibre entre l’éducation de ses enfants et l’équilibre de sa carrière. L’actrice de “Monster” a adopté ses deux enfants.

CHARLIZE THERON ENVISAGE DE QUITTER L’AMÉRIQUE: “LE RACISME EST BEAUCOUP PLUS VIVANT ET BIEN”

“C’est tellement dévorant”, a-t-elle déclaré. “Il y a des moments avec mes enfants où, oui, je m’assois dans la voiture et ils sont à l’arrière et je suis arrêté parce que je ne veux pas perdre un appel. Mais j’adore ça. Je ne pense pas Je pourrais le faire si je ne l’aimais pas.”

Theron a lancé sa société de production, Denver & Delilah, en 2003. “N’avoir absolument aucun contrôle sur ce que vous portez est un gros problème qui m’a vraiment ennuyé pendant des années”, a-t-elle déclaré à propos de sa carrière avant de lancer sa société.

“Quand un gars vous fait faire un essayage presque devant lui, des trucs comme ça, c’est vraiment rabaissant. Quand j’ai commencé, il n’y avait pas de conversation autour de ça. C’était comme, ‘C’est ce que tu portes.’ Et je me souviens d’un film en particulier, ce réalisateur masculin qui n’arrêtait pas de me faire entrer, montage après montage après montage après … Et c’était tellement évident que c’était lié à ma sexualité et à quel point ils pouvaient me rendre f-kable dans le film. Et quand j’ai commencé, c’était juste un peu la norme”, a expliqué Theron.

Faire un changement dans l’industrie du divertissement n’était pas quelque chose que l’actrice de longue date prenait à la légère.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Il y a un combat naturel en moi pour vouloir créer des environnements qui ressemblent à ce que j’aurais aimé avoir il y a 30 ans quand j’ai commencé”, a-t-elle déclaré. “The Old Guard”, que Theron a produit, avait une distribution et une équipe composées à 85% de femmes, ce dont elle a noté qu’elle était fière.

“Je ne comprends pas toujours bien”, a déclaré Theron en tant que productrice, “mais je suis très consciente de regarder la situation dans son ensemble et de dire:” Est-ce vraiment le mieux que nous puissions faire? “”

En plus d’être une mère célibataire, équilibrant sa carrière à Hollywood, elle a également trouvé le temps d’être une fan dévouée de l’émission de téléréalité “The Real Housewives”.

« Je dis toujours à mes enfants : « Juste diversifier un peu », et mon petit dira : « Regardez-vous encore les femmes au foyer ? » Et je dis: “Oui, je le suis. … Nous regarderons un peu Fellini plus tard”, a-t-elle déclaré.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

L’actrice de “Bombshell”, qui est mère célibataire depuis une décennie, a partagé qu’elle est actuellement célibataire et qu’elle n’a pas l’intention de se marier un jour.

“Pendant COVID, quelqu’un était intéressé à faire ce truc avec moi”, a-t-elle déclaré. “C’était juste une plongée profonde dans une relation. Et j’étais juste comme, je ne sais pas si je veux. … Je me sens tellement hors de pratique.”