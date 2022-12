Charlize Theron dit qu’abandonner sa carrière d’actrice pour ses enfants serait une évidence

La star de cinéma Charlize Theron a admis dans une récente interview qu’elle renoncerait à jouer pour ses enfants si jamais elle en avait besoin.

Theron, 47 ans, est mère de deux filles adoptives, Jackson et August. La star de “Mad Max : Fury Road” a parlé de sa décision de “participer” à sa propre vie après qu’un journaliste lui ait demandé pourquoi faire des choses pour elle-même était important pour elle.

Pour le contexte, Theron vit dans la même maison depuis 30 ans et n’embauche aucun personnel pour aider à l’entretien.

“C’est ma vie et je veux y participer”, a expliqué Theron dans l’interview avec The Hollywood Reporter. “Une chose que cette première tragédie m’a apportée, c’est la prise de conscience que vous n’avez pas pour toujours. Ce n’est tout simplement pas le cas. Et c’est facile de se dire:” Oh, c’est un film “, mais ensuite c’est un autre film et un autre. Et je Je ne veux pas donner l’impression que je porte un message sur ma manche, mais je pense que pour les femmes, nous nous inquiétons [that] si nous ne travaillons pas plus dur et que nous ne continuons pas à pousser, nous n’y arriverons jamais tout à fait. Et c’est épuisant. Je ne me suis jamais dit : ‘Oh, je peux juste profiter de ça.'”

“Mais vous obtenez plus de recul à mesure que vous vieillissez, et, à presque 50 ans, cela devient plus facile. Et mes enfants m’aident. J’aime être une mère plus que j’aime être un acteur ou un producteur. Et je n’aurais jamais pensé que je le ferais. dis ça. Si quelqu’un me disait demain : “Tu ne peux pas faire les deux”, serais-je triste d’arrêter de jouer ? Bien sûr. Mais ce serait une évidence pour moi.”

Theron a toujours su qu’elle deviendrait mère par adoption. L’actrice a grandi dans l’Afrique du Sud de l’apartheid et a été exposée très jeune à des orphelinats et à des enfants ayant besoin d’une famille.

“Même lorsque j’étais en couple, j’étais toujours honnête avec mes partenaires que l’adoption était à quoi ressemblerait ma famille un jour”, avait-elle déclaré au magazine People. “Ce n’était certainement pas une deuxième option pour moi. Ça a toujours été ma première.”

Theron a déménagé en Amérique à l’âge de 16 ans après avoir remporté un concours de mannequinat. Cependant, elle est finalement passée au théâtre et plus tard à la production de films.

“Le travail acharné m’a tellement inculqué”, a déclaré Theron au Hollywood Reporter. “Je pense que c’est pourquoi j’ai toujours eu un peu de mal avec le mannequinat. Il n’y avait pas de travail acharné, et je ne veux pas dire cela d’une manière offensante pour les grands mannequins, mais il y a une partie de moi qui aime un peu plus éreintant.”

Theron a été derrière “Mindhunter”, “Bombshell”, “The Old Guard” et plus encore, mais ces jours-ci, elle n’est pas si sûre que sa renommée puisse aider d’autres personnes à soutenir sa vision des films.

“Le marché est vraiment différent aujourd’hui, et la renommée qui fonctionnait il y a 20 ans, la renommée qui était de l’argent à la banque, est différente maintenant. Nous vivons à une époque de télé-réalité, et Dieu sait que j’aime la télé-réalité. Donc, le marché de ce que représente Kim Kardashian – et pas de manière négative parce que je regarde tout ce qu’elle fait – a bien plus de valeur que ce que fait Meryl Streep, l’une des plus grandes actrices en activité. Et c’est juste la vérité », a déclaré Theron. a dit. “Ils ont des compétences très différentes, mais si vous étiez Kim Kardashian, vous auriez probablement beaucoup plus de succès.”

Ce n’est pas la première fois que Theron met en perspective un concept dans sa tête en utilisant Kardashian comme exemple. La star de “Monster” avait précédemment déclaré à Harper’s Bazaar qu’elle n’avait jamais été aussi célèbre que la star de télé-réalité au cours de ses 25 ans de carrière.

“J’ai l’impression d’être dans un endroit où c’est ce que c’est”, a-t-elle déclaré au point de vente. “Je pense que travailler plus ne va pas changer mon niveau de gloire. Ça a toujours été une course médiocre. Je n’ai jamais été une de ces personnes qui est au niveau de Kim Kardashian. Mais j’ai l’impression que c’est juste toujours été cette chose.”

