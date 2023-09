Charlie Woods réalise son meilleur tour en carrière pour remporter un tournoi de golf junior – avec papa Tiger sur le sac

CNN

A Woods était de retour dans le cercle des vainqueurs ce week-end – mais pas celui que les fans de golf se sont habitués à voir.

Cette fois, Tiger Woods joué au caddie avec son fils Charlie alors que le joueur de 14 ans a réalisé la meilleure ronde de sa jeune carrière pour remporter la qualification régionale de son groupe d’âge pour les championnats nationaux de golf junior Notah Begay III.

Après avoir débuté avec un score de moins de 71, le jeune a réussi neuf birdies pour afficher un record de 66 en carrière au Mission Inn Resort à Orlando, en Floride, et obtenir son billet pour la finale du championnat à Koasati Pines à Coushatta, en Louisiane, en novembre.

Alors que ses rivaux se rapprochaient dans la dernière ligne droite, Woods a fait preuve du type de calme sous pression qui a vu son père remporter 15 championnats majeurs, terminant avec des birdies consécutifs pour triompher d’un seul coup.





« C’est difficile de penser : ‘Vous êtes à égalité en tête, vous devez tirer un tour bas pour gagner ce truc' », a déclaré Woods, 14 ans, aux organisateurs du tournoi.

« Alors, prenez-le une photo à la fois, ne pensez pas trop loin. Je dois juste continuer à manger.

Et bien sûr, pouvoir faire appel aux conseils d’un cadet avec 82 triomphes sur le PGA Tour était une ressource utile, les deux hommes photographiés ensemble sur Instagram. poste de Shane Croft, le père du partenaire de tournoi de Woods, Chase.

« C’est génial, nous restons simplement dans notre propre petit monde et prenons une photo à la fois », a déclaré Woods à propos de son partenariat avec son père.

« Il me remet à ma place. Je vais parler du prochain coup de départ et il me dit : « Non ». C’est le plan sur lequel nous allons nous concentrer. Concentrez-vous, c’est ce que nous allons faire.’

mshanecroft/Instagram Woods aide son fils à décider de son prochain coup pendant le tournoi.

Ce n’est pas la première fois que le duo fait équipe sur le parcours. Woods, 47 ans, était également en service lors des qualifications régionales de l’année dernière, qui se sont déroulées au même endroit, où un record de 68 en carrière à l’époque a vu son fils terminer à égalité quatrième.

Quelques mois plus tard, en décembre, le couple enfilé des tenues assorties au championnat PNC à Orlando pour se classer huitième à égalité dans un peloton de 20 joueurs étoilés composé exclusivement de joueurs ayant remporté un tournoi majeur ou The Players, ainsi que de leurs proches.

Pourtant, les apparitions sur le parcours du 15 fois vainqueur majeur ont été rares depuis, car les effets à long terme de ses blessures dans un accident de voiture en février 2021 continuent d’entraver son temps de jeu.

Woods a participé au Masters pour se retirer prématurément, puis a raté les trois tournois majeurs suivants en 2023, subissant Opération « réussie » de la cheville en avril.

Cela ne lui laissait qu’une faible chance de faire un neuvième Coupe Ryder apparition à la 44e édition du tournoi à Rome vendredi. Capitaine américain Zach Johnson n’a pas exclu sélectionnant Woods lorsqu’on lui a posé des questions sur son éventuelle inclusion en janvier, mais – compte tenu de ses apparitions compétitives limitées – une convocation n’a jamais été envisagée.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



Et bien qu’il reste dans le « coin intérieur », offrant son soutien par SMS, Johnson a déclaré que Woods ne se rendrait pas au Marco Simone Golf Club pour soutenir l’équipe en personne alors qu’elle vise une première victoire à l’extérieur en 30 ans.

« Il a beaucoup à faire », a déclaré Johnson aux journalistes lundi.

« C’est le meilleur joueur de notre génération. Heureusement, il est américain. Nous allons utiliser ses connaissances, sa sagesse, sa franchise et sa passion du mieux que nous pouvons.

« Quand il s’agit de la semaine du tournoi, si vous n’y participez pas et que vous êtes dans la salle d’équipe, dans les cordes, au coude à coude avec ces gars, ce n’est pas juste de lui poser des questions.

« Il peut nous donner un aperçu, ne vous méprenez pas, mais en même temps, je ne sais pas si c’est approprié et je pense qu’il comprendrait parfaitement. »