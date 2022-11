Charlie Whelpley, des équipes spéciales aident Batavia à relever le difficile défi de Yorkville – Shaw Local

BATAVIA – Charlie Whelpley a présenté un large éventail de compétences samedi, captant des passes, lançant une passe de demi-arrière et exécutant le chronomètre avec des ruées vers la puissance entre les plaqués.

Mais son plus grand impact est venu avec son pied.

Alors que le junior de Batavia s’alignait pour un botté de dégagement à la fin de la première mi-temps, son équipe cherchait un jeu qui donnait de l’élan – et Whelpley a livré.

“J’essayais juste de le frapper aussi loin que je le pouvais”, a déclaré Whelpley. «C’était bon pour mon pied. Je l’ai en quelque sorte frappé comme un ballon de football. Je voulais juste mettre la défense en position pour les arrêter.

En effet, le botté de dégagement de 49 verges de Whelpley a épinglé Yorkville en profondeur et a préparé le terrain pour le touché de Batavia dans les dernières secondes de la première mi-temps.

C’était l’un des nombreux jeux clés des équipes spéciales dont les Bulldogs avaient besoin pour se détourner de Yorkville 17-6 en quart de finale de classe 7A.

Gerke Drew (11) de Batavia court après la capture contre Ben Alvarez (13) de Yorkville lors d’un match de football éliminatoire de quart de finale 7A au Batavia High School le samedi 12 novembre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

La recrue du Wisconsin, Tyler Jansey, a bloqué un point supplémentaire et l’engagement de l’État de l’Iowa, Jack Sadowsky, a bloqué un panier pour Batavia (9-3), qui s’est qualifié pour jouer au lac de Zurich le week-end prochain lors d’un match revanche du match de championnat d’État de 2017.

“Je pensais que les équipes spéciales étaient grandes”, a déclaré l’entraîneur de Batavia, Dennis Piron. “Notre match de lancement était solide, avait une excellente couverture et cela a fait la différence avec la position sur le terrain.”

Batavia a suivi Yorkville 6-3 avec un peu plus d’une minute à faire en première mi-temps lorsque le botté de dégagement de style rugby de Whelpley a continué de rouler et a soutenu les Foxes jusqu’à leur ligne de 6 mètres.

Batavia a forcé un retrait de trois et un botté de dégagement de 14 verges de Yorkville a placé les Bulldogs au 25 des Foxes. Ils en ont profité avec la passe de touché de 10 verges de Ryan Boe à Luke Alwin au troisième et but avec 21,6 secondes à jouer pour une avance de 10-6 à la mi-temps.

“Énorme”, a déclaré Piron. “Ce score que nous avons obtenu était énorme à la fin de la première mi-temps. Nous ne voulions pas jouer la sécurité.

Batavia a poursuivi cet élan jusque dans la seconde mi-temps, forçant un Yorkville à trois et un retrait et prenant les devants 17-6 sur une course de 3 verges de Ryan Whitwell.

“En fin de compte, nous avons fait trop d’erreurs et nous ne sommes pas faits pour être menés de deux points”, a déclaré l’entraîneur de Yorkville, Dan McGuire. “Ce n’est pas là où nous voulions être.”

Gio Zeman (32 ans) de Yorkville porte le ballon contre Ryan Whitwell (3) de Batavia pour un touché lors d’un match de football éliminatoire de quart de finale 7A au Batavia High School le samedi 12 novembre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

Yorkville (10-2), lors de son premier quart de finale depuis 1999, a accordé un panier à Alec Crum sur la première possession de Batavia, mais a pris une avance de 6-3 sur la course de 31 verges de Gio Zeman avec 3:18 à jouer au deuxième quart.

Les Foxes, cependant, n’ont réussi que trois premiers essais le reste du chemin – un sur un penalty de Batavia – et n’avaient que 55 mètres d’attaque en seconde période.

Yorkville a eu à deux reprises des possessions au-delà du milieu de terrain en seconde période, mais elles ont entraîné un revirement de trois retraits sur les essais et le placement bloqué.

Zeman s’est précipité pour 120 verges en 20 courses, 73 des verges en deux points sur le seul disque des Foxes. Michael Dopart a réussi 12 passes sur 21 pour 92 verges et a été intercepté deux fois.

“Nous n’avions tout simplement pas assez de dimensions offensivement pour les menacer”, a déclaré McGuire. “Nous n’avions pas de composante verticale à part un jeu, nous n’avons pas été en mesure de les menacer et de nous éloigner suffisamment pour donner des voies de circulation à Gio.”

Le bloc de Sadowsky d’une tentative de panier de 40 verges est intervenu à la fin du troisième quart et n’a pas surpris le secondeur senior de Batavia.

«Jeudi et mercredi, nous nous préparions contre le panier. Nous savions qu’ils avaient un point faible », a déclaré Sadowsky. « Je n’étais pas censé être celui qui passe. Il se trouve que j’ai des bras et que j’ai la main sur le ballon.

Jake Davies (70 ans) de Yorkville fait pression sur Ryan Boe (21 ans) de Batavia lors d’un match de football éliminatoire de quart de finale 7A au Batavia High School le samedi 12 novembre 2022. (Sean King pour Shaw Local)

Boe a réussi 8 en 15 passes pour 73 verges et Whitwell a couru pour 44 verges pour Batavia, qui a gagné malgré le fait qu’il était tenu à son deuxième moins de points de la saison et qu’il l’a également retourné deux fois.

Les deux entraînements TD de Batavia sont venus sur des terrains courts, ce qui s’est avéré utile contre une défense de Yorkville qui avait affiché cinq blanchissages cette saison.

“Ils sont difficiles à marquer”, a déclaré Piron. « Nous n’avons jamais vu un front four comme ça auparavant. Fiers de nos enfants pour leur persévérance.

La recrue de l’État du Colorado, Andrew Laurich, titulaire depuis trois ans, est l’un de ces quatre joueurs de ligne défensifs seniors de Yorkville, le dernier à quitter le terrain samedi. Les Foxes ont atteint les quarts de finale et ont remporté des victoires à deux chiffres, pour la première fois depuis 1999. Luke Zook a réussi une interception et bloqué un botté de dégagement pour les Foxes.

“Je pense que nous sommes venus ici et nous avons tout laissé là-bas”, a déclaré Laurich. «Je suis venu ici cette saison, j’ai écrit un peu d’histoire, nous avions une très bonne équipe ici qui grandissait dans le tacle des jeunes et qui restait les uns avec les autres. C’est difficile de dire au revoir à tous les gars, mais nous nous sommes battus.