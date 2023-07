Charlie Whelpley de Batavia devrait à nouveau être un touche-à-tout alors que l’équipe se recharge après la finale de l’État – Shaw Local

MAPLE PARK – Charlie Whelpley de Batavia a pris une pose inconnue lors d’un récent 7 contre 7 à Kaneland – lançant des spirales serrées au lieu de les rattraper.

Alors est-il aussi un quart-arrière maintenant?

«Techniquement, le quart-arrière remplaçant. J’ai eu quelques répétitions », a déclaré le senior de Batavia avec un large sourire. «L’année de deuxième année, ils m’ont mis au poste de quart-arrière. Je ne sais pas pourquoi.

Whelpley ne lancera probablement pas trop de passes cet automne avec la recrue de l’État du Dakota du Nord Ryan Boe sous le centre pour la troisième saison consécutive. Mais les métiers touche-à-tout de Batavia seront une figure centrale d’une attaque qui a gradué une grande partie de près de 3 000 verges au sol, y compris les meilleurs porteurs de ballon Ryan Whitwell et Tyler Jansey.

« Je pense que je remplirai le même rôle que l’an dernier, peut-être un peu plus dans le champ arrière », a déclaré Whelpley. « J’essaie juste de plaire aux entraîneurs. Partout où on me demande d’aller, j’irai là-bas. Les entraîneurs me donnent des chances à différents endroits.

Whelpley est le genre de talent polyvalent que tout entraîneur aimerait avoir.

Il a capté 49 passes pour 568 verges et trois touchés l’an dernier, et a également couru pour 379 verges et quatre touchés. Whelpley a lancé une poignée de passes et il a également botté de dégagement. Whelpley a eu un botté de dégagement clé qui a marqué un tournant dans la victoire de Batavia en quart de finale contre Yorkville l’an dernier.

«Il peut être porteur de ballon, receveur de fente, bout serré, receveur unique en voyages. Cette polyvalence aide notre attaque », a déclaré l’entraîneur de Batavia, Dennis Piron. « Il peut attraper, il peut courir, il peut bloquer. Un gars comme ça dans notre attaque est très précieux.

Whelpley est recruté par les collèges principalement en tant que H-back. Il a obtenu une offre de bourse de Butler et a visité l’Iowa cet été.

« Certains me veulent comme secondeur, mais je n’ai jamais joué ça à l’université », a déclaré Whelpley.

Football 7 contre 7 Batavia Quarterback Ryan Boe pendant le football 7 contre 7 au Kaneland High School Maple Park le mardi 18 juillet 2023. (Marquer Noir)

L’attaque de Batavia est entre de bonnes mains avec Boe de retour pour sa troisième saison universitaire. En tant que junior, Boe a lancé pour 1 664 verges et 16 touchés, et il a également couru pour 258 verges.

Inutile de dire que ce niveau d’expérience à ce poste est un avantage pour Batavia, qui renvoie également quatre de ses cinq joueurs de ligne offensifs.

« Tout devient plus confortable », a déclaré Boe. « Travailler dans mon métier ces dernières années m’a vraiment aidé. Travailler juste sur le timing et tout, ça m’aide à avoir toute cette expérience. Ce n’est plus vraiment installé pendant l’été, c’est juste pour aiguiser mon art.

La menace de gros jeu de Boe l’année dernière, Drew Gerke, a obtenu son diplôme, mais Whelpley et Luke Alwin sont de retour en tant que cibles principales. L’attaque de Batavia a également été renforcée avec le transfert du junior Isaiah Brown, qui a capté 42 passes en deuxième année pour Yorkville l’an dernier.

« C’est bien d’avoir tous ces gens à qui envoyer le ballon », a déclaré Boe.

Il est facile de dire que Batavia pourrait se reconstruire après une apparition dans un match de championnat de classe 7A, en particulier avec des graduations importantes de sa défense.

Mais la culture en place suggère que les Bulldogs seront de retour dans le mix pour un titre de conférence DuKane et une course en séries éliminatoires profondes.

« Notre équipe a l’air incroyable. Les gens disent que nous serons probablement pires que l’an dernier, mais je pense qu’ils ont tort », a déclaré Whelpley. « Je pense que cette équipe se régénère chaque année. C’est juste Batavia. C’est une belle équipe dont faire partie. »