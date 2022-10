Charlie Stayt de BBC Breakfast réfute l’idée que lui et Naga Munchetty sont de “bons amis”

CHARLIE Stayt s’est moqué de l’idée que lui et Naga Munchetty sont de “bons amis” sur BBC Breakfast aujourd’hui.

Au cours d’une dissection des gros titres des journaux du jour, Naga est tombé sur un article qui prétend qu’il faut un peu plus de 2 000 minutes avec quelqu’un pour devenir un ami proche.

Charlie Stayt a semblé confirmer que lui et Naga Munchetty n’étaient pas amis[/caption]

Naga a rapidement ri des moqueries de Charlie[/caption]

En lisant à haute voix le journal, elle a interrogé Charlie : “Alors, combien d’heures pensez-vous qu’il faut pour devenir un bon ami ?”

Charlie devina : « Des années, probablement », alors que Naga répondit : « Non, non !

Elle a ensuite expliqué : « 34 heures. 34 heures apparemment après cette étude de plus de 2 000 individus.

« C’est 2 040 minutes qu’il nous faut. Un professeur de l’Université d’Oxford a analysé cela.

Naga s’est ensuite penché sur la «formule ultime» de l’amitié, citant: «Cela implique 11 interactions d’une durée chacune et moyenne de trois heures et quatre minutes. Sur une période de cinq mois et demi.

Faisant allusion à leur propre relation, Naga a demandé: “Maintenant, combien de temps dure ce programme?”

La réponse à laquelle est de trois heures et 15 minutes par jour.

Selon ce calcul, la paire devrait être classée comme de bons amis maintenant – mais Charlie n’en avait rien.

Il a répondu : « Ce n’est pas… ce n’est pas tenable, n’est-ce pas ? Ce n’est pas vrai, ça n’a aucun sens. »

Naga ne put s’empêcher de sourire à ses remarques glaciales, fixant la caméra avec des sourcils levés alors qu’elle s’effondrait en riant.





Mais la tension n’a pas échappé aux téléspectateurs à la maison, qui ont remarqué une querelle potentielle entre les présentateurs.

Un fan perplexe a écrit sur Twitter : « Alors, Charlie n’est pas ami avec Naga ? Article ‘d’amitié’ maladroit.

BBC Breakfast est diffusé en semaine à partir de 6h du matin sur BBC One.

La paire semble avoir un lien étroit sur l’émission du matin[/caption]