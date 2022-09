Charlie Stayt de BBC Breakfast a été déchiré en lambeaux alors qu’il “s’effondre” lors des débuts du jeu télévisé

Charlie Stayt de BBC Breakfast a été déchiqueté par les téléspectateurs alors qu’il “s’effondre” lors de ses débuts dans le jeu télévisé.

Le journaliste de 60 ans est surtout connu pour avoir animé BBC Breakfast du jeudi au samedi.

Charlie doit faire un mélange de nouvelles dures et de segments plus légers au programme, donc les téléspectateurs étaient impatients de voir à quoi il ressemblerait sur House of Games.

Charlie a été rejoint dans l’émission cette semaine par la chanteuse de Steps Faye Tozer, le comédien Eddie Kadi et Natasha Raskin Sharp de Bargain Hunt.

Cependant, les téléspectateurs n’ont pas été impressionnés par les efforts de Charlie et se sont tournés vers Twitter pour commenter.

L’un d’eux a écrit: “Charlie Stayt est probablement la personne la plus épaisse qui ait jamais été sur #HouseOfGames.”

Un autre a tweeté: «Charlie, la pression te prend, mon pote. #maisondesjeux.

Un troisième a tweeté: “Charlie fait ce truc d’âge moyen, où 1982 ne semble pas si lointain #houseofgames.”

D’autres ont contesté son comportement dans la série, l’un d’entre eux écrivant : « Est-ce que Charlie se rend compte qu’il participe à un quiz de divertissement léger et qu’il n’interviewe pas un tueur en série ? Il semble trop sérieux #houseofgames.

Un autre fan de House of Games a tweeté: “Charlie Stayt est soit un acteur brillant, soit vraiment un peu ak *** …”





Heureusement pour Charlie, il n’était pas le pire joueur de l’épisode, car à la fin du programme, il avait deux points alors qu’Eddie n’en avait qu’un.

Cependant, Natasha a eu un blinder absolu d’un spectacle, marquant 12 points avec Faye en deuxième avec cinq.

Cela signifie que la présentatrice avait marqué plus par elle-même que les trois autres célébrités réunies.

House of Games est diffusé en semaine à partir de 18 heures sur BBC Two.