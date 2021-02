Charlie Sheen réfléchit à ses regrets 10 ans après la phase « Tiger Blood »

Il y a dix ans, Charlie Sheen était «#winning». Seulement pas vraiment.

En mars 2011, l’acteur le mieux payé de la télévision a été renvoyé de sa série comique CBS. Deux hommes et demi après avoir publiquement insulté son créateur Chuck Lorre et a continué une série de coups de gueule de jurons maintenant célèbres. De nos jours, il appelle cela une fusion juvénile.

« Les gens ont [said to] moi, ‘Hé, mec, c’était tellement cool, c’était tellement amusant à regarder. C’était tellement cool de faire partie et de soutenir et toute cette énergie et, vous savez, nous l’avons collé à l’homme », a déclaré Sheen Yahoo! Divertissement dans les commentaires postés le jeudi 25 février. « Ma pensée derrière cela est: ‘Oh, ouais, super. Je suis si heureux d’avoir échangé une retraite anticipée pour un hashtag f-king.' »

Le point de vente a déclaré que Sheen regrettait son comportement. « Il y avait 55 façons différentes pour moi de gérer cette situation, et j’ai choisi le numéro 56. Et donc, vous savez, je pense que la croissance pour moi après la fusion ou fondre en avant ou fondre quelque part – peu importe comment vous voulez l’appeler – pour commencer par l’appropriation absolue de mon rôle dans tout cela », a-t-il déclaré. « Et c’était désespérément juvénile. »