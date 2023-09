Charlie Robison, chanteur et compositeur country texan, est décédé à 59 ans

Charlie Robison, chanteur et auteur-compositeur de musique country, est décédé dimanche. Il avait 59 ans.

Les représentants de Robison ont confirmé sa mort à Fox News Digital.

Le musicien est décédé dans un hôpital de San Antonio après avoir subi un arrêt cardiaque et d’autres complications, selon l’Associated Press.

Il a lancé sa carrière dans les années 80 et a sorti son premier album solo, « Bandera », qui doit son nom à la ville de Texas Hill Country où sa famille possédait un ranch depuis huit générations.

La sœur de Robison, Robyn Ludwick, a rendu hommage à Charlie sur les réseaux sociaux dimanche et a déclaré que son cœur était « brisé de la manière la plus profonde et la plus irréparable ».

« Mon grand frère Charlie est décédé dans les bras de ses proches », a-t-elle écrit sur Facebook. « S’il vous plaît, jouez un peu de Charlie Robison sur Repeat. Il le voudrait ainsi. »

Le natif du Texas a grandi en jouant de la musique avec son frère Bruce et a sorti neuf albums tout au long de sa carrière.

Après son album de 1995, Robison a tenté de devenir plus mainstream, mais comme il l’a écrit sur son site Web, il ne voulait pas être « enfermé » dans sa musique ou son personnage.

« Après un bref accord avec un label majeur de Nashville qui a pris fin en raison de son refus d’être artistiquement encadré et présenté comme le dernier groupe de Hunky Hat, il a signé avec le label Lucky Dog de Sony Music et a sorti deux albums studio », indique la biographie de Charlie.

Son album de 2001 « Step Right Up » a produit sa seule chanson country du Top 40, « I Want You Bad ».

Robison a été juge à l’émission « Nashville Star » du réseau USA, une émission de télé-réalité dans laquelle les candidats vivent ensemble tout en se disputant un contrat d’enregistrement dans l’industrie de la musique country.

« High Life », son dernier album sorti en 2013, comprenait une reprise de « When I Paint My Masterpiece » de Bob Dylan.

En janvier 2018, l’équipe de Robison a partagé une mise à jour sur son état de santé suite à une intervention médicale à la gorge.

« Depuis cette opération, il a dû faire face à quelques complications au cours de sa convalescence de routine », ont-ils écrit sur Instagram.

« Charlie continue de guérir et travaille quotidiennement avec ses médecins pour résoudre les problèmes qu’il rencontre et reprendre la route. NOUS apprécions tous les fans, les sites et les promoteurs pour leur patience et leur soutien pendant cette période. Nous continuerons tout le monde est au courant de ses progrès et de son rétablissement.

Il laisse dans le deuil son épouse, Kristen Robison, ainsi que quatre enfants et beaux-enfants.

Trois de ses enfants étaient avec sa première épouse, Emily Strayer, membre fondatrice du groupe country The Chicks.

L’ancien couple a divorcé en 2008.