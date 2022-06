Charlie Puth, la bromance de Jungkook, membre du BTS, dans la nouvelle chanson Left and Right met le feu à Internet

Le teaser de la collaboration de Charlie Puth avec Jungkook de BTS sur le clip Left And Right est sorti hier. Dans le clip, les interprètes affichent leur bromance tout en chantant la chanson d’amour optimiste tout en portant des tenues roses et blanches assorties. Dans une vidéo précédente que Charlie a publiée sur Twitter, il téléphone à Jungkook et lui demande d’essayer d’interpréter la chanson.







Charlie Puth a écrit: «Left and Right (feat. Jung Kook de BTS) sortira ce vendredi à 12h HE / 13h KST. Le clip officiel sort le même jour.





Maintenant que la chanson est sortie, les fans ont inondé Twitter d’appréciation. Regarde:







LA GAUCHE ET LA DROITE SONT DISPONIBLES MAINTENANT « sont les nuits où nous étions emmêlés dans mon lit » OHMYGOD JEON JUNGKOOK DIFFUSION À GAUCHE ET À DROITE

OMG JUNGKOOK

LA VOIX DE JUNGKOOK IL SONNE SI BIEN SA VOIX #CharliePuth#LeftAndRightIsComing #Gauche et droite pic.twitter.com/DOaf5gEpRK — BTS(@BTSOT7_TAEKOOK) 24 juin 2022





J’ai une nouvelle chanson à écouter dans la voiture ! #Gauche et droite par #CharliePuth (@charlieputh) est un bop certifié ! je suis fier de toi #Jungkook J’espère que plus de gens apprécieront à quel point vous êtes incroyable! @BTS_twt— Jeweljeykay eftandRight exploit. JK (@fallinforjk2) 24 juin 2022

Lors du concert, lors d’une interview avec la station de radio, on a demandé au chanteur de 30 ans s’il allait collaborer avec RM, Suga, Jin, Jimin, Jungkook, V et J-Hope. L’intervieweur lui a demandé : « Les fans pensent que vous avez une collaboration avec BTS. Ils deviennent fous. »

À quoi, Charlie a dit: « J’ai entendu ça aussi. Tout le monde dans mon camp ne sait pas le jour où ça sort. Ils n’ont légitimement aucune idée du jour où ça sort. Nous le savons, mais comme nous venons de le comprendre », sans réalisant qu’il a en fait révélé que la collaboration entre les deux artistes devrait bientôt être révélée.

Quand on lui a en outre demandé, « d’accord, il y a une collaboration avec », Charlie est resté là en silence et n’a pas réagi. La vidéo a été partagée par un fan de BTS sur Twitter avec la légende : « Aidez-moi, il nous a vraiment parlé de la collaboration à venir » et dans le tweet suivant, ils ont écrit : « Le silence me fait sortir » avec un emoji au visage qui pleure.

Pour les non-initiés, le chef d’équipe RM Namjoon a répondu aux rumeurs selon lesquelles BTS faisait une pause. Il a affirmé que même si l’annonce visait à faire référence aux membres du groupe travaillant sur des projets personnels en plus de ceux du groupe, elle avait été mal comprise.