Charlie Puth et Brooke Sansone se marient après des années de relation

Après deux ans de relation, Charlie Puth et sa fiancée Brooke Sansone se seraient mariés.

Au cours du week-end, des sources ont déclaré En contact que le couple s’était marié à la On ne parle plus la maison des parents du chanteur à Montecito, en Californie.

L’année dernière, le chanteur nominé aux Grammy Awards a annoncé ses fiançailles avec la professionnelle du marketing numérique sur les réseaux sociaux.

La publication comprenait une série de photos montrant l’amour entre le couple. La jeune femme de 32 ans a légendé la publication ainsi : « J’ai pris l’avion pour New York pour demander ma meilleure amie en mariage, et elle a dit oui. »





« Je suis la version la plus heureuse et la meilleure de moi-même et c’est grâce à toi Brookie. Je t’aime infiniment pour toujours et à jamais. »

Il est pertinent de mentionner ici que l’histoire a été rapportée pour la première fois par DeuxMoi le 10 septembre.

Depuis le début de leur relation, Charlie et Brooke ont gardé leur histoire d’amour strictement privée. Il n’y a donc aucune confirmation de la date exacte à laquelle le couple a commencé à se fréquenter.

Mais, selon les rumeurs, le duo a commencé à se fréquenter à l’été 2022 après la Interrupteur d’éclairage Le partenaire du crooner a publié des photos de leurs familles.