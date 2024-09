Charlie Puth épouse sa fiancée Brooke Sansone un an après ses fiançailles

Charlie Puth est officiellement retiré du marché.

Le crooner d’« Attention » s’est marié avec sa fiancée Brooke Sansone dans la propriété familiale de Montecito, en Californie, le 7 septembre. selon Vogue.

« Je t’aime Brooke… Je t’ai toujours aimé, avec toi je suis à mon meilleur », a écrit Puth dans une annonce de mariage via Instagram Mardi.

« Je te promets que je t’aimerai tous les jours de cette vie, et encore plus quand nous passerons à la suivante », continua Puth. « Brooke Ashley Sansone, et maintenant tu seras Brooke Ashley Puth.

« Merci d’avoir fait de moi l’homme le plus heureux du monde. Tu as toujours été là. »

Le chanteur de « We Don’t Talk Anymore », 32 ans, a partagé plusieurs photos intimes de son mariage.

Puth portait un costume Bode entièrement noir sur mesure avec de la dentelle blanche pour le grand jour, tandis que Sansone portait une robe blanche sans bretelles conçue par Danielle Frankel.

Lors d’une interview avec Vogue publiée mardi, le duo a parlé du jour de leur mariage, révélant qu’ils avaient choisi de se marier à Montecito parce que cette ville offrait « le décor parfait ».

« Je voulais que notre mariage marie tradition et modernité de manière non conventionnelle », a déclaré Sansone au magazine. « Je voulais que chaque détail soit décontracté mais parfaitement et soigneusement organisé. »

La cérémonie de mariage a eu lieu dans l’allée des parents de Puth, devant l’olivier préféré de Sansone.

Sansone a marché dans l’allée au son de Puth et d’une chorale chantant « I Don’t Want to Miss a Thing » d’Aerosmith, et le meilleur ami de la pop star a officié la cérémonie.

« Quand je me suis retrouvée là-haut, je ne me suis jamais sentie aussi proche de Charlie, c’était comme si le temps s’était arrêté. Sans nous en rendre compte, nous avions tous les deux inclus la même phrase dans nos vœux : « Ça a toujours été toi » », s’est exclamée Sansone.

Sansone a réfléchi à son histoire de plusieurs décennies avec Puth et à la façon dont leur amitié est devenue romantique.

« Nos pères ont fréquenté l’école primaire ensemble et nous avons tous deux grandi dans le New Jersey », a-t-elle partagé.

« Il y a toujours eu une étincelle et une alchimie entre nous, mais le timing ne semblait jamais fonctionner – jusqu’à ce que ce soit le cas. C’est comme si un fil invisible était toujours là, nous montrant que le timing est primordial. »

Au cours du week-end, les jeunes mariés ont suscité des rumeurs de mariage alors que Puth a été aperçu avec une alliance en or autour que doigt.

On pensait que le couple était en lune de miel alors qu’ils profitaient d’une promenade relaxante en bateau sur le lac de Côme, en Italie.

Puth a annoncé qu’il s’était fiancé à sa future épouse le 5 septembre 2023, lors d’un voyage dans la Grosse Pomme.

« J’ai pris l’avion pour New York pour demander à ma meilleure amie de m’épouser, et elle a dit oui », a-t-il écrit sur Instagram à côté de photos de Sansone montrant sa bague de fiançailles taille poire.

« Je suis la version la plus heureuse et la meilleure de moi-même et c’est grâce à toi, Brookie. »

L’année précédente, Puth et Sansone avaient officialisé leur histoire d’amour sur Instagram avec une jolie photo lors des célébrations d’anniversaire du nominé aux Grammy.