Charlie Puth dit que le label d’Ellen DeGeneres a “disparu” sur lui

Le chanteur Charlie Puth se prononce contre le label de musique d’Ellen DeGeneres, affirmant qu’il a été fantôme par eux.

Les allégations contre le label onze onze de Interscope Geffen A&M Records de DeGeneres font suite aux allégations de son collègue chanteur pop Greyson Chance concernant la façon dont le comédien l’a “abandonné”.

“Nous avons tous les deux des expériences différentes, moi contre Greyson”, a déclaré Puth Pierre roulante. “Mais je suis d’accord avec lui que personne n’était présent, certainement, après la création de mon premier EP de démo.”

Avant que sa carrière ne décolle, Puth avait déjà été signé sur le label éphémère en 2011.

ROSIE O’DONNELL PARTAGE POURQUOI ELLE N’EST PAS PROCHE D’ELLEN DEGENERES: “JE NE L’AI JAMAIS VRAIMENT REPASSÉ”

« Sans blâmer une seule personne, mais d’un collectif… toutes les personnes qui étaient dans cette pièce ont tout simplement disparu. Je n’ai entendu parler de personne », a-t-il poursuivi.

Pourtant, le chanteur “One Call Away” a précisé que ses commentaires n’étaient pas dirigés vers DeGeneres, ou son personnage, elle-même.

“Les gens décrivent Ellen comme impolie. Je n’ai jamais vécu ça”, a-t-il dit, faisant référence aux allégations selon lesquelles DeGeneres était méchante dans les coulisses de son talk-show de jour.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Plus tôt ce mois-ci, Chance s’est confié à Rolling Stone sur sa propre expérience sous le label. Il est devenu une sensation virale en 2010 après qu’une vidéo de lui chantant “Paparazzi” de Lady Gaga l’ait amené sur “ Le spectacle d’Ellen DeGeneres. ” Peu de temps après l’apparition, DeGeneres l’a mis en place avec des agents et un label, selon le musicien. Cependant, il a allégué qu’il avait été “complètement abandonné” par l’animateur de talk-show après que sa carrière n’ait pas réussi à décoller.

Cependant, une source proche de DeGeneres et de son équipe a réfuté ces allégations à Fox News Digital. “Ellen et l’équipe sont allées au-delà des attentes, et parfois les carrières ne décollent tout simplement pas”, a déclaré la source.