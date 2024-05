Charlie Puth à propos de ce Taylor Swift Shout-Out et de sa nouvelle chanson « Hero »

Charlie Puth ne sortirait probablement pas sa nouvelle chanson « Hero » sans Taylor Swift.

Puth était en train de déjeuner un jour le mois dernier lorsqu’un ami qui avait entendu une fuite de Swift Département des poètes torturés a appelé pour dire qu’elle avait mentionné Puth dans l’une des chansons. Puth ne le croyait pas. « Mon cerveau s’est immédiatement dit : « Oh, comme lors d’une interview ou quelque chose du genre. C’est super. J’adore Taylor Swift' », raconte-t-il à Pierre roulante. Ensuite, pensa-t-il, peut-être que la chanson et le cri rapporté – « Vous avez fumé, puis mangé sept barres de chocolat/Nous avons déclaré que Charlie Puth devrait être un plus grand artiste » – ont été générés par l’IA ? « Je vais me réveiller demain et c’était juste une grosse blague que quelqu’un me jouait parce que quelqu’un pense que je je ne devrais pas être un plus grand artiste, alors demandez au plus grand artiste depuis les Beatles de dire que je devrais être un plus grand artiste. Ha ha ha », pensa-t-il.

Puis l’album est sorti. Puth se brossait les dents avant de se coucher lorsqu’il appuya sur play sur la chanson titre (« La chanson est en do majeur », note-t-il à la manière de Puth). Il était secoué. « Ma première pensée a été : « Wow. Elle a dit mon nom. Elle l’a un peu dit comme POOTH », dit-il. « Et je viens de pleurer, mec. »

« C’était surréaliste parce qu’il n’est jamais bon de regarder en arrière, mais j’ai l’impression que j’aurais pu faire les choses un peu différemment dans le passé, mais tout est censé se produire maintenant », ajoute-t-il.

Le cri de Swift et ce sceau d’approbation ont poussé Puth à abandonner « Hero », une chanson qui va à l’encontre de sa tendance à surproduire ses morceaux et qui exploite le genre d’écriture directe sur papier que Swift fait à la perfection.

Voici ce que Puth a à dire à propos de ses paroles préférées de Swift, en collaboration avec Matty Healy, et qui il pense qu’il devrait être un plus grand artiste.

Parlez-moi de « Héros ».

Juste parce que tous mes trucs ont généralement tellement de putains de couches, je me dis : « Cette chanson est-elle trop simple ? Il y a trois sons. J’ai enregistré cette guitare avec un putain d’iPhone. C’est la première fois que cela m’arrive où je ne ressens pas le besoin d’en rajouter. J’y suis collé. Je viens de trouver cette boucle sur Reddit. Et c’est tout. C’est une première pour moi. Tout consiste généralement à régler toutes les voix et à s’assurer que tout sonne parfaitement. Je veux que tout donne l’impression qu’il y a un groupe là-dedans, et qu’il y a quelqu’un qui vient d’enregistrer un disque.

De quoi parle la chanson ?

Quand j’écris des chansons, il s’agit de deux personnes en une. J’ai l’impression que la chanson montre simplement la détérioration de quelqu’un dont on était très proche. Vous les voyez s’effondrer devant vous, prendre toutes ces mauvaises décisions. Et puis vous essayez de leur tendre la main et de leur donner un coup de main et ils sont dans le déni total. Mais la musique va être très délicate et douce. Mais c’était une situation vraiment difficile. La dichotomie était là.

De quoi la guitare a-t-elle été inspirée ?

J’ai été très influencé par Boygenius et Maggie Rogers. Presque comme une livraison négligente un peu et pas si en face. Je suis toujours intéressé à faire des choses que je n’ai jamais explorées auparavant.

Combien de couches y aurait-il normalement sur une chanson de Charlie Puth ?

Oh, probablement 140. Je pense que je me suis vanté et j’apprécie beaucoup ces chansons aussi, mais c’est juste que je ne voulais pas que ce soit une question de « Combien de sons pouvez-vous trouver dans cette production ? » Je voulais que mes auditeurs écoutent les paroles et l’histoire et qu’elles ne soient pas si larges. Un peu comme ce que fait Taylor Swift dans sa musique aussi. C’est évidemment ce qui m’a inspiré à publier cela.

Est-ce que ça fait peur ?

Très, très effrayant. Je dirais que si Taylor et elle n’avaient pas parlé de moi, je n’aurais probablement pas eu le courage de publier cela, ce qui est une déclaration importante. Je sais.

Saviez-vous que Swift allait vous crier ?

Aucune idée. J’étais aussi dans le déni total, car il n’y avait aucune chance que cela puisse être une chose. C’est tellement aléatoire. Mais là encore, j’écoute la chanson et je me dis : « Ce n’est pas aléatoire. Il s’agit probablement d’une vraie conversation qu’elle a eue avec quelqu’un. Et je me suis dit : « Pourquoi est-ce que je ne suis jamais hyper précis dans mes paroles ? Parce que j’ai tellement peur qu’une chanson soit un succès ? Non. » J’ai l’impression que je me dois de faire une chanson où les gens connaissent vraiment la véritable histoire de quelque chose. Mais je me dis toujours : « Ils vont s’ennuyer. Il y a trop de mots. Cette chanson ne serait pas sortie sans son approbation.

Les fans disaient qu’ils pensaient qu’il s’agissait d’une conversation avec Matty Healy, car il a déjà parlé de vous et la ligne de barre de chocolat fait référence à « Chocolat.»

Si c’est vrai, alors c’est intelligent car il a une chanson intitulée « Chocolate ». Oh, attendez. Pourquoi ne m’en a-t-il jamais parlé auparavant ? J’ai écrit quelques chansons avec lui. Je ne pense pas qu’il en sortira quoi que ce soit, mais j’aime aussi beaucoup sa musique. J’adore son groupe. Je me souviens avoir entendu « Chocolate » pour la première fois au DigiTour en 2014, et quelqu’un l’a fait comme reprise.

As-tu déjà parlé à Taylor ?

Non, je lui ai écrit une note et je me suis dit : « Cela signifie plus, et je vais profiter de ce nouveau courage pour mettre en œuvre ce nouveau travail. » Encore une fois, j’y travaillais déjà, mais j’étais tout simplement incertain et c’est cool d’obtenir l’approbation d’un artiste que vous idolâtrez depuis si longtemps et que vous admirez toujours.

Quelle est votre chanson préférée de Taylor Swift ?

La version 10 minutes de « All Too Well ». C’est comme regarder un très bon film. Comme le Seigneur des Anneaux ça pourrait durer deux heures et demie, mais on a l’impression que ça se passe comme ça. Je pourrais écouter cette chanson cent fois. Une autre raison pour laquelle c’est ma chanson préférée est qu’elle est si simple.

Avez-vous déjà rencontré Taylor ?

Je l’ai rencontrée dans les coulisses d’un de ces concerts du Jingle Ball, mais c’était il y a très longtemps. Elle ne s’en souvient peut-être même pas. Elle semble voyager. Je veux connaître ses conseils de voyage parce que je suis toujours très malade dans les avions, et elle continue d’avancer et ne semble pas avoir de problème.

Quelque chose que tu veux lui dire ?

Je suis juste très reconnaissant. Je suis un disque rayé, mais je suis très reconnaissant pour son cri parce que je ne sais vraiment pas si j’aurais eu le courage de sortir une chanson comme celle-ci. Et tout ce dont j’avais besoin, c’était juste de ce petit rappel « C’est bon, éteint ». Et je suis très excité que les gens entendent ce genre de nouvelle facette de moi.

Pensez-vous que vous devriez être un plus grand artiste ?

Je pense que je devrais l’être. Mais pour moi, en tant qu’artiste plus grand, j’inspire davantage de mes fans et de personnes du monde entier à se procurer un instrument. J’adorerais être un plus grand artiste pour inspirer d’autres personnes à devenir de plus grands artistes.

Si vous remplaciez les paroles de Charlie Puth, qui, selon vous, devrait être un plus grand artiste ?

Eh bien, Mel, Melanie Martinez, mais c’est une grande artiste. Je pense que plus de gens peuvent la connaître. Je pense que Mk.Gee pourrait être un plus grand artiste.

Vous avez parlé de l’IA. Qu’est-ce que tu en penses?

Je pense que l’IA est un bon outil collaboratif. Il y a beaucoup de choses à comprendre. C’est comme un no man’s land en ce moment. C’est comme si vous tapiez une invite comme « une douce ballade au piano avec des accords joués comme Bill Evans », et cela vous renvoie quelque chose de foireux et de déjanté, mais votre cerveau humain dira : « Oh, je vais prendre ça, retournez-le ». à l’envers, déchire-le à l’envers. Et c’est une nouvelle idée à laquelle je n’aurais pas pensé tout seul. L’IA à des fins collaboratives est plutôt cool pour moi.

Alors, quelle est l’approche de votre prochain album ?

Ma nouvelle approche est que les choses ne soient pas ainsi sur la grille dans ProTools. Et je le produis de manière à ce que je me contente d’enregistrer un disque, de faire quelques prises avec le groupe, puis de n’écrire aucune parole. Je chante juste la première chose qui me vient à l’esprit quand j’écris le disque et tout est juste un peu plus fluide. Pas de réglage automatique ou quelque chose comme ça. C’est comme si j’étais à l’époque de ma mère aux amandes. Mais ce n’est certainement pas ça. C’est spécifiquement au niveau des paroles, il s’agit de choses vraies qui me sont arrivées et que je n’élargis pas. Je dis juste exactement ce que j’ai en tête. Cela s’est passé exactement comme cela s’est passé, et c’est la chemise de couleur que je portais et c’est ce que je mangeais. Je mets cela dans le couplet, un peu comme ce que Taylor fait dans sa musique.