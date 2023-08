Charlie Pettrone mène les relations publiques à la 2e place à McHenry Invite: Tour d’horizon des sports du Northwest Herald pour le samedi 19 août

Charlie Pettrone a tiré un 76 de 5 au-dessus de la normale pour prendre la deuxième place et aider Prairie Ridge à prendre la deuxième place en équipe lors du McHenry Boys Golf Invitational samedi au McHenry Country Club.

Le lac de Zurich a gagné avec 315, mené par le champion individuel Zach Lawler avec 75.

Jack Dahlem (83), Tommy Trax (84) et JJ Lee (86) ont terminé le score de Prairie Ridge.

Cary-Grove a terminé quatrième avec 333 coups et Marian Central cinquième avec 348.

Les autres meilleurs golfeurs de la région étaient Patrick Louise (79) et Mason Graf (81) de Marian Central, Brock Iverson (79) et Erik Pietrzyk (82) de C-G et Alex LaShelle (80) de McHenry.

Les autres scores de comptage du lac de Zurich étaient de Shailen Surati (77), Dreu MacKenzie (80) et Michael Drozdzynski (81).

Rock Falls Invitational : Deer Valley Golf Club à Deer Grove, l’équipe de golf coopérative de Woodstock North a terminé cinquième sur 12 équipes au tournoi.

Brady Yergens a tiré un 84 pour prendre la cinquième place individuellement et Alex Treadway a ajouté un 85.

TENNIS FILLES

Huntley se sépare : Les Red Raiders ont battu Guilford 4-1 et ont perdu contre Normal Community 3-2 en duels de tennis féminins vendredi.

Huntley a obtenu des victoires dans les deux matchs d’Ella Doughty (n ° 1) et Gia Patel (n ° 2) en simple. En double, Carlie Weishaar et Kate Burkey (n ° 1) et Shea Nagle et Ellie Pauwels (n ° 3) ont remporté des victoires contre Guilford.