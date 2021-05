Charlie Munger qualifie le bitcoin de «  dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation  »

Le mépris du vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, à l’égard du bitcoin ne s’est intensifié qu’au milieu du record de l’actif numérique cette année.

« Bien sûr, je déteste le succès du bitcoin », a déclaré Munger, 97 ans, lors d’une séance de questions-réponses lors de la réunion annuelle des actionnaires de Berkshire samedi. « Je n’apprécie pas une monnaie si utile aux ravisseurs et aux extorqueurs, etc.

« Je pense que je devrais dire modestement que tout ce maudit développement est dégoûtant et contraire aux intérêts de la civilisation », a déclaré Munger, un investisseur légendaire à part entière.

Warren Buffett, qui a évité la question initiale sur le bitcoin plus tôt, a répondu à la réponse de Munger: « Je vais bien sur celle-là. »

L ‘«Oracle of Omaha» a déclaré qu’il ne voulait pas commenter directement le jeton numérique parce qu’il ne voulait pas être chagriné par tous ceux qui sont longs.

La plus grande crypto-monnaie du monde a connu un rallye qui a fait tourner les têtes cette année, dépassant 60000 dollars chacun en avril, alors que l’implication de Tesla dans les grandes banques de Wall Street a fait du bitcoin un courant dominant. Tesla a récemment parié 1,5 milliard de dollars sur le bitcoin et accepte désormais la monnaie numérique comme mode de paiement pour ses voitures. Pendant ce temps, Goldman Sachs et Morgan Stanley cherchent à offrir à leurs clients fortunés une certaine exposition au bitcoin.

Bitcoin s’est échangé pour la dernière fois au-dessus de 57000 $, contre environ 30000 $ au début de 2021, selon Coin Metrics.

Munger a longtemps critiqué le bitcoin pour son extrême volatilité et son manque de réglementation. Lors de l’assemblée annuelle des actionnaires du Daily Journal en février, Munger a déclaré que le bitcoin était trop volatil pour bien servir de moyen d’échange.

« C’est vraiment une sorte de substitut artificiel à l’or. Et comme je n’achète jamais d’or, je n’achète jamais de bitcoin », a alors déclaré Munger. « Bitcoin me rappelle ce qu’Oscar Wilde a dit à propos de la chasse au renard. Il a dit que c’était la poursuite de l’innommable par l’indicible », a-t-il ajouté.