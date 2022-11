Charlie Munger dit que la crypto est une mauvaise combinaison de fraude et d’illusion – “bonne pour les kidnappeurs”

Le vice-président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, un sceptique de longue date de la crypto-monnaie, a déclaré que les monnaies numériques sont une combinaison malveillante de fraude et d’illusion.

“C’est une très, très mauvaise chose. Le pays n’avait pas besoin d’une monnaie qui soit bonne pour les ravisseurs”, a déclaré Munger dans une interview avec Becky Quick de CNBC. “Il y a des gens qui pensent qu’ils doivent être sur chaque affaire qui est en vogue. Je pense que c’est complètement fou. Ils se fichent de savoir si c’est de la prostitution enfantine ou du bitcoin.”

Le commentaire de l’investisseur de 98 ans est intervenu après une semaine folle pour l’industrie. FTX a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 après que des inquiétudes concernant la santé financière de l’entreprise aient entraîné une course à la bourse et une chute de la valeur de son jeton FTT natif. Binance avait renoncé à un accord d’acquisition de FTX après des informations faisant état de fonds de clients mal gérés et d’enquêtes présumées du gouvernement américain sur FTX.

“Vous voyez beaucoup d’illusions. En partie de la fraude et en partie de l’illusion. C’est une mauvaise combinaison”, a déclaré Munger.

Le prix de bitcoins la plus grande crypto-monnaie du monde, a chuté de plus de 60 % cette année pour se négocier en dessous de 17 000 $, selon Coin Metrics.

“Les bonnes idées, portées à un excès misérable, deviennent de mauvaises idées”, a déclaré Munger. “Personne ne dira que j’ai des conneries que je veux vous vendre. Ils disent – c’est la blockchain!”

Écoutez l’intégralité de l’interview de Munger sur le Podcast Squawk Pod.