Charlie Munger dit que BYD est loin devant Tesla en Chine

Charlie Munger a déclaré mercredi que Tesla pâlit par rapport à BYD en Chine, qualifiant le constructeur chinois de véhicules électriques de son action préférée.

“Je n’ai jamais aidé à faire quoi que ce soit à Berkshire [Hathaway] c’était aussi bon que BYD et je ne l’ai fait qu’une seule fois », a déclaré mercredi l’investisseur de 99 ans lors de l’assemblée annuelle virtuelle du Daily Journal. L’investissement initial de Berkshire vaut maintenant « environ 8 milliards de dollars ou peut-être 9 $ [billion]. C’est un assez bon taux de rendement”, a déclaré le partenaire d’investissement de longue date de Warren Buffett.

BYD a été un pari lucratif pour Berkshire, qui a d’abord acheté environ 220 millions d’actions en septembre 2008. Le titre a bondi de plus de 600 % au cours des 10 dernières années au milieu de la croissance massive des véhicules électriques. Berkshire a en fait réduit sa participation dans BYD au cours de la dernière année, car l’action est devenue de plus en plus chère.

“Au prix actuel des actions BYD, la petite BYD vaut plus que l’ensemble de la société Mercedes. Ce n’est pas une action bon marché, mais d’un autre côté, c’est une entreprise très remarquable”, a déclaré Munger.