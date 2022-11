Charlie Munger de Berkshire aime la Fed, déteste les promoteurs de Bitcoin et qualifie le succès de Tesla de miracle

Vendredi, le président de Berkshire Hathaway, Charlie Munger, l’homme de Warren Buffett, a commenté l’effondrement de l’échange cryptographique FTX, déclarant que “c’est en partie une fraude et en partie une illusion”. Notant que “le pays n’a pas voulu d’une monnaie sensible aux kidnappeurs”, il a souligné : “J’aime avant tout l’existence de la Fed… Je déteste les promoteurs de bitcoins”. Il a affirmé conjointement que le succès de Tesla pourrait être un “miracle mineur”.

Charlie Munger de Berkshire sur Bitcoin, FTX Collapse, la Fed, Tesla et Elon Musk

Charlie Munger, l’homme de Warren Buffett vendredi et ancien partenaire commercial, a créé des commentaires récents concernant le bitcoin ainsi que l’effondrement de l’échange de crypto FTX.

“Cela fait mal à l’État américain que dans mon propre pays, je vois des gens qui étaient autrefois considérés comme des personnes terriblement honorées au service de ce genre de choses”, a déclaré le président de Berkshire Hathaway, âgé de 98 ans, ajoutant:

“C’est une très mauvaise chose. Le pays n’avait pas besoin d’une monnaie qui soit bonne pour les ravisseurs, etc.

Il a noté que cela le déprimait que certaines personnes supposent “qu’elles doivent conclure chaque affaire qui est chaude et qu’elles ne se soucient pas de savoir si c’est ou non de la prostitution d’enfants ou du bitcoin”.

Il a poursuivi : « S’il fait chaud, ils doivent s’y mettre. Je crois que c’est complètement fou. Le nom est extrêmement utile dans la vie financière et détruire votre nom en vous associant à des boules de racaille et à des promotions de boules de racaille, c’est une grosse erreur.

Lorsqu’on lui a demandé si les entreprises qui avaient investi dans FTX avaient fait preuve de diligence raisonnable, Munger a déclaré:

Vous voyez des tonnes d’illusions. C’est en partie de la fraude et en partie de l’illusion. C’est une mauvaise combinaison. Je n’aime ni la fraude ni l’illusion et aussi l’illusion peut-être beaucoup plus extrême que la fraude.

“Personne n’essaie d’être dans un tout nouveau problème selon lequel chaque enfant de 12 ans est une personne riche ou quelque chose”, a-t-il expliqué, ajoutant qu’il produira simplement une pièce, décidera qu’il s’agit d’une pièce Munger et commencera à la commercialiser. . “C’est fou, c’est déséquilibré.”

Munger a également déclaré :

J’aime surtout l’existence de la Fed. Je crois en un monde de monnaies fiduciaires, nous aimerions des banques centrales avisées… Ainsi, dans l’ensemble, je préfère les banquiers centraux, et dans l’ensemble, je déteste les promoteurs de bitcoins.

Le président de Berkshire Hathaway n’a jamais été un admirateur du bitcoin ou de la crypto. Il a précédemment qualifié le bitcoin de “mort aux rats” et de “contraire à l’intérêt de la civilisation”. Il a même comparé la crypto-monnaie à une maladie contagieuse. En juillet, il conseillait : « Je l’évite simplement comme s’il s’agissait d’un égout à ciel ouvert, étouffé par des organismes malveillants. J’ai simplement complètement évité et conseillé à tout le monde de suivre mon exemple. Le gouvernement de Berkshire Hathaway estime que les gouvernements devraient interdire le bitcoin.

Munger a également partagé son opinion sur Tesla et son dirigeant commercial Elon Musk. Il a dit:

J’ai été définitivement choqué que Tesla ait fait plus loin parce qu’il l’a fait, mais je n’assimile pas Tesla au bitcoin.

“Tesla a apporté de réelles contributions à la civilisation actuelle. Elon Musk a fait de bonnes choses que les gens ne pouvaient pas faire… nous n’avons pas eu de nouvelle entreprise florissante depuis très, très longtemps, mais ce que Tesla a épuisé l’industrie automobile est peut-être un petit miracle », il opina.

