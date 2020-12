Tel père tel fils!

Tiger Woods‘Fils de 11 ans Charlie Woods, le plus jeune de ses deux enfants et un enfant star du golf montante, a joué avec son père dans un tournoi de golf compétitif pour la première fois le samedi 19 décembre. Vêtus de polos violets assortis, les deux ont fait leurs débuts dans le championnat PNC , une exposition annuelle de deux jours qui associe des golfeurs professionnels à un membre de leur famille, à Orlando, en Floride.

Charlie a volé la vedette en montrant des compétences de golf impressionnantes sur le parcours. À un moment donné, il conduit le ballon environ 175 mètres, se préparant pour son premier aigle. Tiger, 44 ans, s’est levé et a regardé fièrement, disant plus tard à son fils, « Super tir » et lui donnant une tape dans le dos.

« Je ne me soucie vraiment pas de mon jeu. Je m’assure juste que Charlie a le temps de sa vie et qu’il le fait, » Tiger plus tard dit aux journalistes sans son fils présent. « [And] en s’assurant qu’il puisse profiter de tout cela. «

Tiger a déclaré que Charlie « aimait être là-bas », ajoutant: « Le fait que nous ayons démarré si rapidement a aidé. » Le champion de golf a également félicité son fils pour «avoir réussi certains de ces coups incroyables et avoir transporté du champ de tir au terrain de golf».

Tiger et Charlie étaient tout sourire alors qu’ils jouaient ensemble et se frayaient un chemin à travers le tournoi.