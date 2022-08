Charlie, la fille de Waka et Tammy, est prête à se défendre

Stranger Danger est réel !

Nous sommes mercredi et nous ne sommes qu’à un jour d’un tout nouvel épisode de “Waka & Tammy : What The Flocka !” Nous avons un extrait exclusif de l’épisode à venir pour votre plus grand plaisir. Dans le clip, Tammy parle à Charlie pendant que les deux se font manucurer. Elle est préoccupée par les images publiées par Charlie qui révèlent qu’un homme adulte la suit dans le centre commercial et elle veut élaborer un plan pour la protéger des futures menaces potentielles. Malgré les inquiétudes de sa mère, Charlie est assez indifférente et indique clairement qu’elle sait quoi faire si elle est confrontée à une menace sérieuse.

Découvrez le clip ci-dessous:

Avez-vous eu ce genre de conversation avec vos enfants ou adolescents ? C’est définitivement un monde effrayant là-bas.

Nous aimons que Tammy ait mentionné que Waka n’est qu’à un coup de téléphone. Que pensez-vous de la façon dont Waka, Tammy et Charlie ont géré la séparation ?

Voici à quoi s’attendre du nouvel épisode de jeudi:

Après la rupture, Waka cherche une nouvelle maison et se plonge dans ses entreprises commerciales. Tammy s’inquiète pour la sécurité personnelle de Charlie et parle de la séparation avec Quam. Charlie renoue avec Deb et partage ses angoisses avec un thérapeute.

OUI aux personnes qui recherchent la thérapie dont elles ont besoin ! Nous aimons le fait que nous atteignons enfin un point où notre culture adopte et normalise l’utilisation de la thérapie comme moyen de faire face.

Le nouvel épisode de “Waka & Tammy: What the Flocka” sera diffusé le jeudi 25 août à 21h HNE sur WeTV

Allez-vous regarder?