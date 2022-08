Charlie, la fille de Waka et Tammy, en a marre de leurs problèmes

Waka et Tammy ne peuvent pas être sur la même longueur d’onde, mais Charlie s’en sort plutôt bien compte tenu de toute sa famille.

Bonne journée de bosse ! Nous sommes à un jour d’un tout nouvel épisode de “Waka & Tammy : What The Flocka” et nous avons un extrait exclusif pour votre plus grand plaisir.

Dans le clip, Charlie parle à Tammy de son dernier rendez-vous thérapeutique. Alors que la conversation commence par ses problèmes d’anxiété sociale, elle se tourne finalement vers les problèmes de communication de ses parents et Charlie révèle qu’elle se sent comme l’intermédiaire dans la relation de ses parents.

Découvrez le clip ci-dessous:

Pensez-vous que la thérapeute de Charlie en fait trop avec son commentaire sur Tammy ? Seriez-vous contrarié si votre enfant vous disait que son thérapeute disait quelque chose comme ça à votre sujet ?

Bien que nous n’ayons pas de synopsis officiel sur l’épisode de jeudi de “Waka & Tammy: What The Flocka”, nous savons que, tout comme le clip de prévisualisation, tout l’épisode concerne la façon dont Waka et Tammy ont du mal à co -parent, tandis que Charlie lutte pour se retrouver.

Nous sommes à peu près sûrs que quiconque a vécu une séparation ou un divorce comprend exactement à quel point la situation de Tammy, Waka et Charlie est difficile. Bien qu’il ne semble pas qu’ils soient complètement à l’aise pour le moment, il semble qu’ils gèrent tous assez bien la situation.

Le nouvel épisode de “Waka & Tammy: What The Flocka” sera diffusé le jeudi 1er septembre à 21h HNE / 20h CST sur WeTV.

Allez-vous regarder?