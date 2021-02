SANTA CLARA, Californie: Charlie Krueger, un plaqueur défensif vedette qui a passé ses 16 ans de carrière dans la NFL avec les 49ers de San Francisco, est décédé. Il avait 84 ans.

L’équipe a déclaré samedi qu’il était décédé à Clayton, en Californie, mais n’a pas révélé d’autres détails. Le San Francisco Chronicle a déclaré que la cause était une insuffisance cardiaque et rénale.

Krueger a joué pour les 49ers de 1958 à 1973, l’un des joueurs les plus anciens de l’histoire de l’équipe. Il faisait partie d’équipes qui ont remporté trois titres consécutifs NFC West de 1970 à 1972. Son maillot n ° 70 a été retiré en 1974 et il a rejoint le club Hall of Fame en 2009.

Charlie était connu sous le nom de Textbook Tackle pour sa réputation de technicien et sa formidable force, a déclaré l’équipe dans un communiqué. C’était un joueur dur, résilient et intelligent qui veillait sur ses coéquipiers, tant sur le terrain qu’en dehors.

Il a disputé 198 matchs, le septième le plus de l’histoire de la franchise et le deuxième le plus grand nombre de joueurs de ligne défensive. Il a remporté les honneurs du Pro Bowl en 1960 et 1964 et était un All-Pro en 1960, 1965 et 1966.

Charles Andrew Krueger est né à Caldwell, au Texas, et a fréquenté Texas A&M. En 1956 et 1957, il était un All-American sous le célèbre entraîneur Bear Bryant. Il a été intronisé au Temple de la renommée du football universitaire en 1983. Krueger a été repêché au neuvième rang par les 49ers en 1958 et a raté sa saison recrue en raison d’une blessure.

Les survivants incluent sa femme, Kris.