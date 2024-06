Charlie Hunnam jouera dans la série télévisée criminelle d’Ed Brubaker pour Amazon

Charlie Hunnam

Amazon a trouvé son criminel.

Charlie Hunnam a été choisi pour jouer dans l’adaptation par Amazon de la série de bandes dessinées d’Ed Brubaker Criminel.

Reprise en série en janvier après près d’un an de développement, Criminel est décrit comme un univers imbriqué d’histoires policières basé sur la série de romans graphiques primée à plusieurs reprises aux prix Eisner et créée par Brubaker (Westworld, Batman : Caped Crusader) et Sean Phillips.

Hunnam incarnera Leo, alias Coward, un brillant maître voleur qui voit tous les angles et se spécialise dans les plans sans armes ni violence. Comme un joueur d’échecs, Léo pense à trois coups d’avance. D’autres escrocs pensent qu’il est un lâche, surtout comparé à son père Tommy, qui a été emprisonné pour le meurtre de l’homme le plus redouté de la ville, Teeg Lawless.

Hunnam rejoint un casting qui comprend également Richard Jenkins, Adria Arjona et Kadeem Hardison.

Brubaker sera co-showrunner sur Criminel aux côtés de l’auteur de romans policiers Jordan Harper (Gotham, Hightown). Ryan Fleck et Anna Boden réaliseront les quatre premiers épisodes de la série, produite par Brubaker, Harper, Sean Phillips, Sarah Carbiener et Philipp Barnett. Le directeur de Legendary Television produit la série aux côtés d’Amazon MGM Studios.

Le Fils de l’anarchie les crédits d’un ancien incluent également celui d’Apple Shantaram et fonctionnalités Roi Arthur : Légende de l’épée, Cité perdue, Papillon, Lune rebelle, Enfants des hommes et Montagne froide. Il a également joué dans la version britannique originale de Queer en tant que folk. Il est remplacé par CAA, Brillstein Entertainment Partners et Sloan Offer.

Un calendrier inédit pour Criminel n’a pas encore été déterminé.