Charlie Hunnam (Fils de l’anarchie, Lune rebelle) est sur le point de diriger la série de romans graphiques Prime Video d’Ed Brubaker Criminel. Il rejoint le casting régulier de la série annoncé précédemment composé d’Adria Arjona, Richard Jenkins et Kadeem Hardison.

Criminel est un univers imbriqué d’histoires policières basé sur la série de romans graphiques primée à plusieurs prix Eisner créée par Brubaker et Sean Phillips.

Hunnam incarne le protagoniste, Leo, un brillant maître voleur qui voit tous les angles et se spécialise dans les plans sans armes ni violence. Comme un joueur d’échecs, Léo pense à trois coups d’avance. D’autres escrocs pensent qu’il est un lâche, surtout comparé à son père Tommy, qui a été emprisonné pour le meurtre de l’homme le plus redouté de la ville, Teeg Lawless.

Comme Deadline l’a précédemment révélé en exclusivité, Ryan Fleck et Anna Boden sont confirmés pour réaliser les quatre premiers épisodes. La série est produite par Brubaker et Jordan Harper, aux côtés de Phillips, Sarah Carbiener et Phillip Barnett. Legendary Television servira également de producteur exécutif. La série est produite par Amazon MGM Studios.

Hunnam est surtout connu pour avoir donné vie au personnage de Jackson « Jax » Teller dans FX. Fils de l’anarchie, un rôle qu’il a interprété tout au long des 7 saisons du drame moto. Il a enchaîné avec des rôles dans le film de Guy Ritchie Roi Arthur : Légende de l’épée ; Celui de James Gray La cité perdue de Z avec Sienna Miller et Robert Pattinson ; Papillon pour Michael Noer, aux côtés de Rami Malek et Eve Hewson ; et Pays de la jungle pour Max Winkler. Il a également collaboré avec Justin Kurzel sur The True History of the Kelly Gang et retrouvé Guy Ritchie sur Les Messieurs en 2019.

Hunnam est revenu à la télévision il y a deux ans pour diriger Shantaram, basé sur le roman à succès de Gregrory David Roberts. Il a été récemment vu dans le film de Zack Snyder. Lune rebelle pour Netflix.

Les crédits supplémentaires incluent le film indépendant Green Street Hooligans sur le monde violent des manigances de football face à Elijah Wood ; avec Clive Owen dans le drame apocalyptique d’Alfonso Curaon Enfants des hommes; jouer le rôle principal dans l’adaptation sur grand écran du roman de Charles Dickens Nicolas Nickelby; et apparaissant sous le nom de « Bosie » dans la fonctionnalité Miramax Montagne froide pour le réalisateur Anthony Minghella d’après le roman à succès de Charles Frazier.

