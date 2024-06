Charlie Hunnam a été choisi pour le rôle principal de l’adaptation en série de « Criminal » sur Amazon Prime Video, Variété a appris.

« Criminal » est basé sur les romans graphiques du même nom d’Ed Brubaker et Sean Phillips. La description officielle indique que la série est « un univers imbriqué d’histoires policières ».

Hunnam jouera le rôle de Leo. Le personnage est décrit comme « un maître voleur brillant qui voit tous les angles et se spécialise dans les plans sans armes et sans violence. Comme un joueur d’échecs, Léo pense à trois coups d’avance. D’autres escrocs le considèrent comme un lâche, surtout comparé à son père Tommy, qui a été emprisonné pour le meurtre de l’homme le plus redouté de la ville, Teeg Lawless.»

Hunnam rejoint les acteurs annoncés précédemment Adria Arjona, Richard Jenkins et Kadeem Hardison dans la série.

Ce n’est pas la première fois que Hunnam joue le rôle d’un criminel dans une série télévisée ou un film. Il est surtout connu pour avoir joué dans le drame populaire de motards hors-la-loi FX « Sons of Anarchy », dans lequel il a joué Jackson « Jax » Teller pendant sept saisons. Il a récemment joué dans l’adaptation en série Apple du livre « Shantaram », dans le rôle d’un Australien reconnu coupable de vol à main armée qui s’échappe de prison et s’enfuit en Inde. Hunnam a également joué Raymond, le bras droit du chef de file du pot Mickey Pearson, dans le film de Guy Ritchie « The Gentlemen ». Les autres crédits télévisés de Hunnam incluent « Undeclared » et « Queer as Folk », tandis que ses crédits cinématographiques incluent « Pacific Rim », « True History of the Kelly Gang », « Rebel Moon – Part One: A Child of Fire » et « The Cité perdue de Z. »

Il est remplacé par Brillstein Entertainment Partners, CAA et Sloan Offer.

Brubaker sera co-showrunner et producteur exécutif de « Criminal » aux côtés de Jordan Harper. Phillips est également producteur exécutif, tout comme Sarah Carbiener et Phillip Barnett. Ryan Fleck et Anna Boden réaliseront les quatre premiers épisodes. Legendary Television servira également de producteur exécutif. La série est produite par Amazon MGM Studios.