Charlie Hodge – Kelowna Capital Nouvelles

Black Press Media tend la main à tous les candidats qui se présentent au conseil de Kelowna lors des élections municipales de 2022, leur demandant leur réponse à trois problèmes spécifiques concernant la communauté, ainsi qu’une question amusante. Les réponses seront publiées dans l’ordre de leur réception.

Charlie Hodge – Conseiller sortant

S’il est élu, comment pensez-vous que le conseil devrait gérer la croissance et le développement à Kelowna ?

Il est difficile de contrôler la croissance dans un endroit où il fait bon vivre comme Kelowna. Le zonage et notre OCP sont des outils clés. Nous devons maîtriser les chiffres de développement car je crains que nous ne soyons bon gré mal gré sans inventaire sur le nombre de micro-suites, de célibataires, de locations… etc. nous avons maintenant – et ce qui s’en vient. Avons-nous besoin d’un moratoire sur ce qui est construit où?

En 2021, Kelowna avait le deuxième taux de criminalité contre les biens le plus élevé au pays, que devrait faire le conseil municipal pour aider à lutter contre les crimes de rue et contre les biens dans la ville ?

Il y a vraiment quatre problèmes dans nos rues. Les véritables toxicomanes, les malades mentaux, les véritables sans-abri et les criminels. La ville a récemment fait pression pour obtenir des soins plus complexes et un soutien au logement pour les personnes souffrant de santé mentale ou de toxicomanie – mais nous avons besoin de beaucoup plus. S’occuper des personnes ayant des problèmes de toxicomanie et de santé mentale par le biais de logements ou d’installations nous aide ensuite à déterminer qui reste dans la rue comme étant véritablement sans abri. (Voir question suivante). S’occupant de l’élément criminel restant, le conseil peut faire pression sur les gouvernements provincial et fédéral pour ouvrir plus de tribunaux, embaucher plus de juges et construire plus d’installations pour les contrevenants afin que les criminels ne soient pas renvoyés dans la rue en quelques jours. Cela doit cesser. Au fil du temps, je suis prêt à considérer le concept de notre propre composante policière. Les tribunaux et les juges d’abord cependant.

À votre avis, quelle est la responsabilité des conseils d’aider les sans-abri et de fournir des logements abordables aux résidents de Kelowna?

Nous avons été et continuerons de promouvoir des logements intercalaires et diversifiés, des suites locatives et des remises à calèches. Avec les nouvelles applications de construction et de développement, nous exigeons souvent ou faisons pression pour qu’un pourcentage soit locatif ou à moindre coût. Nous pouvons offrir des incitatifs. Cependant, nous ne contrôlons pas les taux bancaires, les hypothèques ou les décisions des gens sur l’endroit où déménager ou vivre.

Quelle est votre célébrité préférée de l’Okanagan et pourquoi ?

Ah bon? Pas sûr que nous en ayons, lol. Cependant, juste pour le sport, mes célébrités sont Brad Sieben et Ryan Donn. Les deux ont bien servi notre ville et je suis désolé de les voir partir. Les deux ont apporté des compétences et des connaissances uniques à la table et nous manqueront. Cependant, choisir d’abord une famille avec de jeunes enfants est la bonne décision pour eux. La bonne chose à faire!

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Conseil municipalKelownaÉlection municipale