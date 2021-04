Charlie Hills a publié un bulletin positif concernant la possibilité que Battaash défende sa couronne dans les King’s Stand Stakes à Royal Ascot.

Le joueur de sept ans, invaincu la saison dernière, a subi une petite fracture en hiver, ce qui a entraîné une mise à pied plus longue que d’habitude.

Après avoir terminé deuxième derrière Blue Point en 2018 et 2019 au King’s Stand, Battaash a fait mieux en battant son partenaire Equilateral dans la course en juin dernier avant de remporter les King George Stakes à Goodwood pour une quatrième fois et le Nunthorpe à York pour un deuxième fois.

« Il est de retour avec nous depuis une semaine maintenant et tout de suite il est revenu à sa routine de ce qu’il a fait ces dernières années. Je suis vraiment content de lui », a déclaré Hills.

« Il n’est pas à l’envers dans son manteau, ce qui est bien car il a fait assez froid. Je suis vraiment content de la situation avec lui.

« Pour le moment, il n’y a aucune raison pour qu’il n’y parvienne pas (Ascot). Son poids est plutôt bon et il montre le même niveau d’enthousiasme qu’il a toujours fait, alors je suis heureux. »