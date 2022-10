Charlie Hall Chase: Lucinda Russell attend avec impatience le match revanche de Bravemansgame avec Ahoy Senor | Nouvelles de la course

Lucinda Russell dit qu’elle attend avec impatience qu’Ahoy Senor ait un match revanche avec Bravemansgame après la course en dessous de la normale de sa star stable dans le Charlie Hall Chase à Wetherby samedi.

Vainqueur de Mildmay Novices’ Chase la saison dernière, Ahoy Senor a été expulsé du favori 11-10, mais a couru librement et ses sauts étaient loin d’être parfaits.

Le joueur de sept ans était le dernier des cinq coureurs, à quelque 40 longueurs du vainqueur en fuite Bravemansgame, qu’il avait battu lors de la réunion du Grand National d’Aintree au cours des deux dernières saisons.

Bravemansgame et Harry Cobden sautent vers la victoire dans le Charlie Hall Chase





Un retour à Aintree pour le Many Clouds Chase le 3 décembre est au programme du hongre.

“Ahoy Senor va très bien, mais bien sûr, nous allons le vérifier et garder un œil sur lui”, a déclaré Russell. “Il était trop frais et ses sauts lui ont causé des ennuis.

“C’est ce que c’est. Nous devons juste nous préparer maintenant pour la chasse aux nombreux nuages ​​à Aintree.”

Elle a ajouté: “Bravemansgame était très impressionnant. Je pensais qu’il avait l’air fantastique et Paul Nicholls a fait un excellent travail. Je suis juste désolée que ce ne soit pas notre cheval qui se soit battu avec lui, mais ces choses arrivent et nous regardons avec impatience la prochaine revanche.”

Ahoy Senor a débarqué Derek Fox lors de son premier départ la saison dernière dans le Colin Parker Memorial Intermediate Chase à Carlisle, une course dans laquelle son coéquipier Corach Rambler a terminé cinquième dimanche.

Vainqueur de l’Ultima Handicap Chase à Cheltenham en mars, le joueur de huit ans utilisait son retour saisonnier sur deux milles et quatre stades comme tremplin vers la Coral Gold Cup à Newbury.

Russell a déclaré: “Je sentais que le voyage allait toujours être court.

“C’est bien de le faire recommencer et il va pour la Coral Gold Cup. Il était en pleine forme après et en avait probablement besoin, mais il sera plus vif pour la course et j’attends avec impatience le reste de la saison avec lui.”