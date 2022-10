Charlie Hall Chase: John Dance rêvant du roi George avec Bravemansgame avant la réapparition saisonnière | Nouvelles de la course

Le copropriétaire John Dance est bien conscient que Bravemansgame devra prendre sa forme à un nouveau niveau cette saison si son rêve King George VI Chase doit se réaliser.

Dance possède le talentueux sept ans avec Bryan Drew, et la paire a déjà connu de nombreux grands jours avec le talentueux hongre, qui est un gagnant de première année sur les haies et les clôtures pour l’entraîneur Paul Nicholls.

Cependant, ces deux succès sont survenus en compagnie de novices et le bet365 Charlie Hall Chase à Wetherby présente un test sévère de ses capacités contre le vieux rival Ahoy Senor, ainsi que des chasseurs plus établis comme le vainqueur de la Haldon Gold Cup et de la Denman Chase Eldorado Allen et son compatriote Nicholls. Investisseur secret détenu.

Image:

Bravemansgame monté par le jockey Harry Cobden gagne à Haydock





“Il a remporté la première année sur les haies et les clôtures, mais évidemment, les deux sont venus en compagnie novice et c’est la première saison en bonne compagnie ouverte, donc il y a différents défis qui viennent avec ça”, a déclaré Dance.

“Paul est convaincu qu’il a rempli et renforcé un peu plus cette année, alors j’espère que nous le verrons à son meilleur et avec un peu de chance, il décrochera un ou deux autres Grade Ones.

“De toute évidence, c’est un groupe assez difficile que nous affrontons dans cette division.

Image:

Bravemansgame saute le dernier à Kempton devant Ahoy Senor





“Paul a déjà dit que le King George était son objectif principal et je pense que c’est en partie parce qu’il est un sauteur si bon et si agile et, essentiellement, je pense aussi qu’il est un cheval assez rapide.

“Vous pourriez peut-être dire que son meilleur voyage est d’un peu moins de trois milles sur la plupart des pistes. Cela ne veut pas dire qu’il ne resterait jamais plus loin que trois milles, mais il a l’air mieux sur trois milles ou un peu moins. Deux et demi est peut-être juste un peu court, mais maintenant il est un peu plus fort, nous devrons juste voir.”

Il est rare de nos jours d’entendre parler d’un cheval de première classe qui n’ait pas sa saison basée uniquement sur un objectif du Festival de Cheltenham, rafraîchissant certains diront, mais dans le plus pur style Nicholls, il fait ce qu’il y a de mieux pour son cheval.

“Le King George a l’air parfait pour lui. De toute évidence, il a remporté le Kauto Star, essentiellement le novice King George, la saison dernière lorsqu’il a réalisé une excellente performance et tout semble lui convenir là-bas”, a déclaré Dance.

“En ce qui concerne les objectifs, je ne suis pas comme la plupart des gens, une partie de moi préférerait gagner un King George plutôt qu’une Gold Cup – mais je ne suis pas sûr que Bryan Drew dirait ça !

“Je pense que cela vient du fait que j’ai vu le King George grandir chaque jour de Noël, alors que j’étais toujours à l’école lorsque la Gold Cup a eu lieu. À cause de cela, le King George signifie un peu plus pour moi personnellement, donc ce serait mon rêver.

“J’ai grandi en regardant Desert Orchid dedans chaque année et One Man était génial, originaire du nord-est, mais vous auriez du mal à vous éloigner de Kauto Star, il devrait être mon préféré même s’il y a un peu de biais de récence là-dedans. Le voir revenir pour le gagner à l’âge de 11 ans était spécial.

“Le King George a tendance à favoriser les types les plus élégants, les plus rapides avec une qualité de star. Pour gagner la Gold Cup, vous devez être dur et avoir la capacité de rester bien.”