Charlie Gallagher : l’ancien attaquant du Celtic décède à l’âge de 80 ans | Actualités footballistiques

L’ancien attaquant du Celtic Charlie Gallagher, qui faisait partie de l’équipe qui a remporté la Coupe d’Europe en 1967, est décédé à l’âge de 80 ans.

Gallagher a joué pour le club de 1958 à 1970, faisant 171 apparitions et marquant 32 buts.

Son corner a mis en place le vainqueur de Billy McNeill lors de la finale de la Coupe d’Écosse 1965 contre Dunfermline alors que le Celtic remportait le premier de ce qui serait une surabondance de trophées sous Jock Stein.

Deux ans plus tard, les deux mêmes joueurs se sont combinés pour le but décisif lorsque les hommes de Stein ont battu Vojvodina en quarts de finale de la Coupe d’Europe, en route vers la finale de Lisbonne contre l’Inter Milan.

Alors que Gallagher n’était pas dans le onze de départ pour la victoire 2-1 sur l’Inter, le Celtic a déclaré dimanche dans un communiqué sur son site officiel : « Il a célébré ce triomphe avec ses coéquipiers et a toujours été reconnu à juste titre comme faisant partie de l’équipe de Lisbonne. L’équipe des Lions. »

Tout le monde au Celtic Football Club est extrêmement attristé par la mort d’un vrai grand Celtic, Charlie Gallagher. Nos pensées et nos prières vont à l’épouse de Charlie, Mary, et à toute la famille Gallagher. Repose en paix, Charly. Vous ne marcherez jamais seul 🦁🍀 – Club de football celtique (@CelticFC) 11 juillet 2021

Gallagher a remporté un grand nombre d’honneurs écossais avec le club, dont trois titres de champion, et a été le premier joueur d’origine écossaise de l’histoire à jouer pour la République d’Irlande, remportant deux sélections.

Celtic a déclaré: « Tout le monde au Celtic Football Club est extrêmement triste d’apprendre le décès de Charlie Gallagher, décédé à l’âge de 80 ans, et les pensées et les prières de toute la famille Celtic accompagnent la femme de Charlie, Mary, ses enfants et petits-enfants, ainsi que toute sa famille et ses amis.

« La contribution de Charlie à son Celtic bien-aimé pendant 12 ans a été immense. [He] était une figure extrêmement populaire parmi le soutien celtique, qui l’a toujours reconnu comme l’un des leurs. Ses nombreuses réalisations pour le Celtic Football Club resteront dans les mémoires. »

Les joueurs du Celtic porteront des brassards noirs pour le match amical de mercredi contre Bristol City en signe de respect pour Gallagher.

Après avoir quitté l’équipe de Glasgow, Gallagher a continué à jouer pour Dumbarton, marquant 40 buts en 95 matchs, avant de prendre sa retraite en 1973.

Dumbarton a déclaré dans un communiqué sur son site officiel : « Les pensées de tout le monde au Dumbarton FC vont à la famille et aux amis de Charlie en ce moment très triste. »