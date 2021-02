Charlie Condou a partagé ses craintes de subir les effets d’un long Covid.

La star de Coronation Street, 48 ans, s’est rendue sur Twitter jeudi pour révéler son auto-diagnostic aux fans.

Long Covid est une condition dans laquelle les survivants du coronavirus souffrent encore de certains des symptômes du virus des semaines – voire des mois – après l’avoir contracté à l’origine.

L’acteur, qui jouait auparavant Marcus Dent dans le feuilleton ITV de longue date, a déclaré qu’il avait subi une douleur incroyable avant d’interroger ses partisans pour en savoir plus.

Charlie a révélé que depuis qu’il a combattu Covid l’année dernière, il a perdu l’usage de son pouce et de son index.







La star du savon a supplié les fans de partager toute information qu’ils pourraient avoir sur la relation avec Covid et les lésions nerveuses.

«Je souffre de quelque chose qui ressemble de plus en plus à Covid depuis octobre», a-t-il révélé dans la mise à jour des médias sociaux.

«Mais depuis la veille de Noël, j’ai des douleurs incroyables au bras et j’ai perdu l’usage de mon pouce / index.









« Quelqu’un at-il entendu parler de lésions nerveuses en relation avec le long Covid? ».

Après avoir partagé sa mise à jour sur la santé, les fans ont afflué sur Twitter pour rassurer l’ancienne star de Corrie.

Un fan a dit à Charlie que leur frère avait ressenti les mêmes symptômes dans ses mains, et la même « douleur incroyable » aussi.







Un autre a répondu: «Charlie, j’ai aussi actuellement cela dans mon bras gauche – le médecin a diagnostiqué cela au téléphone comme une épaule gelée / capsulite – la douleur est atroce. Mais maintenant en train de lire ceci en vous demandant si c’est autre chose?

Un troisième fan a partagé: «Je n’ai jamais eu de test positif (j’étais malade en mars 2020) mais j’ai longtemps covid. J’ai des douleurs nerveuses dans mon bras et ma jambe gauches et des épingles et des aiguilles dans ma main gauche et mon pied gauche. »







Pendant ce temps, d’autres ont partagé des messages de soutien avec Charlie.

«Guéris vite mon amour. Cela aussi passera », a encouragé un admirateur.

«J’espère que vous vous sentirez mieux bientôt», a ajouté un autre.