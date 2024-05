Charlie Colin, membre fondateur du groupe de rock Train et originaire de Newport Beach, décède à 58 ans

LOS ANGELES– Charlie Colin, bassiste et membre fondateur du groupe pop-rock américain Train, surtout connu pour ses premiers succès comme « Drops of Jupiter » et « Meet Virginia », est décédé. Il avait 58 ans.

La sœur de Colin, Carolyn Stephens, a confirmé mercredi le décès de son frère à l’Associated Press. Il est décédé après avoir glissé et être tombé sous la douche alors qu’il gardait la maison d’un ami à Bruxelles, en Belgique, a rapporté le site de célébrités TMZ.com.

Colin a grandi en Californie et en Virginie et a fréquenté le Berklee College of Music de Boston.

Il a joué dans un groupe appelé Apostles après l’université avec le guitariste Jimmy Stafford et le chanteur Rob Hotchkiss. Le groupe s’est finalement dissous et Colin a déménagé à Singapour pendant un an pour écrire des jingles.

Finalement, Colin, Hotchkiss et Stafford ont déménagé à San Francisco, où Train s’est formé au début des années 90 avec le chanteur Pat Monahan. Colin a fait appel au batteur Scott Underwood pour compléter le groupe, selon une interview de Colin et Hotchkiss dans le magazine des anciens de Berklee.

En tant que membre fondateur de Train, Colin a joué sur les trois premiers disques du groupe, l’album éponyme de 1998, « Drops of Jupiter » de 2001 et « My Private Nation » de 2003. Les deux dernières sorties ont culminé à la 6e place du classement Billboard 200.

« Meet Virginia », du premier album de Train, a atteint le top 20 du Billboard Hot 100, mais c’est leur deuxième album, « Drops of Jupiter », qui a confirmé le succès du groupe.

Le titre huit fois platine « Drops of Jupiter (Tell Me) » – qui met en vedette le pianiste de session des Rolling Stones Chuck Leavell et l’orchestrateur à cordes de Leonard Cohen, Paul Buckmaster et qui a été écrit sur la mort de la mère de Monahan – a atteint la cinquième place du classement. le même tableau. Il a également remporté deux Grammys, pour la meilleure chanson rock et le meilleur arrangement instrumental accompagnant le(s) chanteur(s).

Colin a quitté Train en 2003 en raison d’une toxicomanie. « Charlie est un bassiste incroyable, mais il souffrait beaucoup, et la façon dont il gérait cela était très douloureuse pour tout le monde autour de lui », a déclaré Monahan à NBC San Diego.

En 2015, il retrouve Hotchkiss pour créer un nouveau groupe appelé Painbirds, aux côtés de Tom Luce.

En 2017, il forme un autre groupe, The Side Deal, avec Stan Frazier de Sugar Ray et Joel et Scott Owen des PawnShop Kings.

Mercredi, un hommage à Colin est apparu sur les pages officielles Facebook et des réseaux sociaux X du groupe Train. « Quand j’ai rencontré Charlie Colin, à l’avant gauche, je suis tombé amoureux de lui. C’était le gars le plus gentil et quel beau gars. Créons un groupe qui soit la seule chose raisonnable à faire », peut-on lire.

« Sa basse unique jouant un magnifique travail de guitare a aidé les gens à nous remarquer à SF et au-delà. J’aurai toujours une place chaleureuse pour lui dans mon cœur. J’ai toujours essayé de le rapprocher, mais il avait sa propre vision. Tu es une légende, Charlie. Va charmer ces anges. »

Avant sa mort, Colin a documenté son séjour à Bruxelles, écrivant « Officiellement ma ville préférée » dans une publication Instagram de mars.