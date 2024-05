Charlie Colin : le fondateur du groupe de rock américain Train est décédé à l’âge de 58 ans

Source des images, Getty Images Légende, Charlie Colin, photographié en 2013, était le bassiste original du groupe

Auteur, Hélène Bushby

Rôle, Journaliste culturel

il y a 2 heures

Le groupe de rock américain Train a rendu hommage à son membre fondateur Charlie Colin, après sa mort à l’âge de 58 ans, le qualifiant de « le gars le plus gentil ».

Le groupe s’est formé à San Francisco en 1993 et ​​a connu l’un de ses plus grands succès huit ans plus tard, avec Drops of Jupiter.

Colin a quitté le groupe au début des années 2000, avant de sortir l’un de leurs autres succès majeurs, Hey Soul Sister, en 2009.

« C’était LE gars le plus gentil et quel beau garçon. Créons un groupe, c’est la seule chose raisonnable à faire.

« Son jeu de basse unique et son magnifique travail de guitare ont aidé les gens à nous remarquer à SF et au-delà. J’aurai toujours une place chaleureuse pour lui dans mon cœur.

« J’ai toujours essayé de le rapprocher mais il avait sa propre vision. Tu es une légende, Charlie. Va charmer ces anges. »

Un succès révolutionnaire

Il a ensuite continué à travailler dans l’industrie musicale, jouant de la guitare et chantant pour d’autres groupes.

Train est dirigé par le chanteur Patrick Monahan et a connu un succès révolutionnaire en 2001, Drops of Jupiter.

Ils partent en tournée avec Barenaked Ladies et Counting Crows et, en 2003, leur album, My Private Nation, devient disque de platine.